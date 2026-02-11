Inicio
Estos dos queridos actores son los nuevos participantes de La casa de los famosos

Mié, 11/02/2026 - 08:06
El Canal RCN anunció quiénes son los nuevos participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos.
La casa de los famosos nuevos participantes
Créditos:
Canal RCN

El Canal RCN confirmó en las últimas horas el ingreso de dos nuevos participantes a La casa de los famosos en su tercera temporada. Se trata de Lady Noriega y Juan Carlos Arango, dos figuras reconocidas de la televisión nacional que llegan al reality tras la salida de Sara Uribe y Marilyn Patiño, y el reciente ingreso temporal de Karola, quien permanecerá en la casa durante una semana.

Según la información oficial del canal, esta decisión es una jugada estratégica que “promete darle un giro interesante al juego”, en un momento en el que la tensión entre los participantes ha ido en aumento y la casa se encuentra dividida en dos bandos claramente marcados.

Lady Noriega llega a revolucionar la convivencia

El anuncio de la llegada de la monteriana se realizó a través de las redes sociales del Canal RCN con un mensaje que despertó de inmediato la expectativa de los seguidores del programa:

¡Se nos viene una nueva habitante! La talentosa actriz Lady Noriega llegará a La casa de los famosos Colombia a demostrar de qué está hecha tanto en la competencia como en la convivencia ¿Están preparados?

La actriz y cantante cuenta con una amplia trayectoria en producciones nacionales e internacionales como Pasión de Gavilanes y La saga, negocio de familia, consolidándose como una de las figuras más queridas de la televisión colombiana.

Su ingreso no solo refuerza el nivel del casting, sino que introduce una narrativa de experiencia y versatilidad dentro de un formato que mantiene vigilancia continua las 24 horas. Muchos de sus seguidores están atentos a cómo se comportará lejos de las redes sociales y bajo la presión constante de la convivencia con desconocidos.

Esta no es la primera vez que Lady Noriega participa en un reality show. La actriz formó parte de la cuarta temporada de MasterChef Celebrity Colombia, donde destacó por su disciplina, serenidad y compromiso en la cocina.

En esa competencia se consolidó como una de las participantes más tranquilas, dejando ver una personalidad estratégica pero prudente. Ahora, el público se pregunta si mantendrá ese perfil conciliador o si adoptará una postura más frontal en medio de los conflictos actuales de la casa.

Una casa dividida: el contexto de su ingreso

El ingreso de Lady Noriega ocurre en un momento clave. La convivencia ya se encontraba tensionada tras la llegada de Karola, quien protagonizó fuertes desacuerdos con Valentino. Ambos se conocen desde hace varios años y han tenido enfrentamientos públicos en el pasado, situación que se trasladó directamente al reality.

Con la casa partida en dos grupos, la entrada de una figura con experiencia mediática podría inclinar la balanza, redefinir alianzas o incluso crear nuevas rivalidades. La expectativa del público está centrada en el rol que asumirá la actriz dentro de este escenario de conflicto.

Juan Carlos Arango también entra al juego

Junto a Lady Noriega, el Canal RCN confirmó la llegada del actor Juan Carlos Arango, otro nombre fuerte del entretenimiento nacional. El canal lo anunció con el siguiente mensaje:

¡El Jefe está desatado con su nuevo casting! Este talentoso actor ingresará muy pronto a La casa de los famosos Colombia y revelará todo lo que está dispuesto a hacer para ganarse una posición en la final

Creado Por
Kienyke.com
La casa de los famosos
Canal RCN
