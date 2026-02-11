A la Toxi Costeña le negaron visa de Estados Unidos, ¿qué pasó?

El tema, cargado de humor y jerga costeña, narra una historia de infidelidad basada en hechos reales. Según ha contado la propia artista, la canción nació a partir de un audio que le envió a su amiga Marta para contarle que su pareja le había sido infiel. Ese relato espontáneo terminó transformándose en un éxito musical que la catapultó a la escena nacional.

Desde entonces, Cindy Ávila ha consolidado su carrera tanto en la música como en redes sociales, donde mantiene una comunidad activa que sigue cada uno de sus proyectos.

Su paso por La Casa de los Famosos Colombia

En 2024, La Toxi Costeña fue una de las participantes más comentadas de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, donde logró posicionarse como cuarta finalista.

Durante el reality mostró una personalidad directa y sin filtros, lo que le permitió conectar con una parte importante del público. Tras su salida, continuó fortaleciendo su marca personal y mantuvo amistad con algunos excompañeros del programa, entre ellos Yina Calderón y Emiro Navarro.

Precisamente Navarro la invitó recientemente a pasar unos días en Nueva York, pero el viaje no pudo concretarse por problemas con su documentación.

¿Por qué le negaron la visa a La Toxi Costeña?

La artista confirmó que estuvo en la Embajada de Estados Unidos realizando el trámite correspondiente. Su intención era solicitar inicialmente una visa de turista para facilitar posteriormente la obtención de una visa de trabajo, ya que tenía propuestas laborales y giras en territorio estadounidense.

En la entrevista explicó:

A mí me salieron unas giras en Estados Unidos, pero pues no tenía visa, se hizo el trámite como turista, para que fuera más fácil sacar la de trabajo, pero bueno lo voy a seguir intentando

Sin embargo, la solicitud fue negada, lo que la obligó a aplazar sus planes internacionales, incluyendo el viaje con su amigo.

La Toxi Costeña no se detiene: continuará intentando

Pese al revés, La Toxi Costeña aseguró que seguirá intentando obtener el documento, ya que sus planes incluyen expandir su música fuera de Colombia. La champeta, género que ha defendido desde sus inicios, continúa ganando terreno en mercados internacionales, especialmente en comunidades latinas en Estados Unidos.