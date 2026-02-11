Inicio
Sentado en la banca de un parque

Mié, 11/02/2026 - 09:06
Mié, 11/02/2026 - 09:06
Hoy me detuve.
Me senté en una banca, respiré profundo.
Y dejé de correr.
 
El ruido de la ciudad bajó.
Y entonces me escuché.
con palabras.
Que no explican, no aconsejan y no enseñan.
 
Salen solas
De mi corazón abierto.
Dejándolo ser ..
Sin ninguna expectativa …

Si quieres te las comparto, siéntate conmigo.
Y también escúchate.
 
Aquí en una tarde cualquiera
sentado en la banca de un parque.
Me sorprende el silencio.
 
Antes corría detrás del mundo.
Como si la vida fuera una puerta…a punto de cerrarse.
 
Hoy no.
Hoy dejo que el aire me alcance.
 
Ya no me desvela la gloria.
Aquella sed de aplausos
Se me cayó del bolsillo
Como una moneda vieja.
Que ya no compra nada.
 
Mi voz tampoco es la misma.
No necesita imponerse.
Aprendió a decir poco
Y a sentir más.
 
El cuerpo me habla con franqueza:
“ despacio”.
 
Y por primera vez le hago caso.
Camino lento, pero voy más hondo.
 
Me miro en el cálido reflejo del atardecer
—Ese sol que anticipa una nueva mañana —
Y reconozco al hombre que soy.
No al que soñé ser, no al que otros esperaban.
Sino al real.
 
El que se cayó.
El que dudó.
El que amo torpemente.
Y aun así amó.
 
Observó mis manos…
Estas manos cansadas…
Han sembrado más de lo que recuerdan.
 
Acariciaron rostros hermosos y frentes enfermas.
Sostuvieron llantos, dieron muchos abrazos;
Pidieron perdón.
Y ofrecieron perdón.
 
No fueron perfectas,
Pero fueron sinceras.
Y eso basta.
 
Cada línea en mi piel
No es desgaste, es memoria.
 
Son caminos.
 
Si alguien supiera leerlas. Encontraría un libro entero:
Batallas, besos, ilusiones, cuerpos, pasiones,

despedidas, dolor, noches oscuras, segundas oportunidades

y ese extraño impulso de seguir, a pesar de todo.
 
Comprendo algo simple
Mientras observo a los niños correr frente a mí:
 
Esto no es un final.
Es la cosecha.
 
Estoy sentado bajo la sombra del árbol que yo mismo plante sin saberlo.
 
Y no hay rencor.
Qué descanso tan nuevo …
Descubrir que no le reclamo nada a la vida.
 Pues me dio lo que necesitaba.
Aunque no siempre lo que pedía.
 
Amé.
Luché.
Perdí.
Volví a intentar.
 
Fui humano, que al final es lo único que se nos exige.
 
Ahora siento una suave paz
De esas que no hacen ruido,
Pero sostienen el pecho por dentro.
 
La paz de saber que al elegir el bien algo de mí quedó en los otros.
 
Que mi historia camina
En los pasos de mis hijos y

de las personas que ayude a veces sin darme cuenta.
En pequeñas huellas invisibles.
Que no morirán conmigo.
Entonces respiro hondo.
 
El parque sigue.
La luz cae entre los árboles.
La gente pasa sin saber nada de mí.
 
Y sonrío.
Porque ya no necesito que me miren.
 
Me basta saber.
Que hice lo que pude con lo que tuve.
Que amé con todo el miedo encima, y que, pese a todo…
Mi corazón roto, pero también agradecido.  
Aprendió a confiar en el amor de Dios.
 
Y Aquí.
Sentado.
En esta banca.
Por fin
Soy feliz.

Armando Martí
