La música popular aún no se recupera de la pérdida de Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes del género en el país. Falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Boyacá, dejando un profundo vacío en la industria y en millones de seguidores que acompañaron su historia de superación desde sus inicios.

A un mes de su partida, su legado sigue más vivo que nunca. Un multitudinario concierto homenaje en el Estadio El Campín y el anuncio de una colaboración póstuma con Maluma mantienen vigente el nombre del artista que marcó un antes y un después en la música popular colombiana.

Maluma anuncia canción inédita con Yeison Jiménez

En medio de la promoción del concierto que el artista planeaba en vida, Yeison había prometido grandes sorpresas e invitados especiales. Uno de los nombres que más expectativa generó fue el de Maluma, con quien tenía una colaboración musical lista para presentar.

Aunque no pudieron compartir escenario, ahora —un mes después de la tragedia— Maluma confirmó el lanzamiento oficial de la canción que grabaron juntos.

El anuncio estuvo acompañado de un video inédito en el que se ve a Yeison Jiménez conduciendo mientras suena un fragmento del tema. El paisa escribió un mensaje que conmovió a los seguidores: