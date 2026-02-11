Inicio
Maluma revela que lanzará canción y video inédito con Yeison Jiménez

Mié, 11/02/2026 - 09:56
A un mes de la muerte de Yeison Jiménez, Maluma anunció en sus redes sociales que tiene una canción inédita con el cantante de música popular.
La música popular aún no se recupera de la pérdida de Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes del género en el país. Falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Boyacá, dejando un profundo vacío en la industria y en millones de seguidores que acompañaron su historia de superación desde sus inicios.

A un mes de su partida, su legado sigue más vivo que nunca. Un multitudinario concierto homenaje en el Estadio El Campín y el anuncio de una colaboración póstuma con Maluma mantienen vigente el nombre del artista que marcó un antes y un después en la música popular colombiana.

Maluma anuncia canción inédita con Yeison Jiménez

En medio de la promoción del concierto que el artista planeaba en vida, Yeison había prometido grandes sorpresas e invitados especiales. Uno de los nombres que más expectativa generó fue el de Maluma, con quien tenía una colaboración musical lista para presentar.

Aunque no pudieron compartir escenario, ahora —un mes después de la tragedia— Maluma confirmó el lanzamiento oficial de la canción que grabaron juntos.

El anuncio estuvo acompañado de un video inédito en el que se ve a Yeison Jiménez conduciendo mientras suena un fragmento del tema. El paisa escribió un mensaje que conmovió a los seguidores:

Cómo te extrañamos hermano... ¡Este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad...!

La historia de Yeison Jiménez es una de las más inspiradoras del entretenimiento colombiano. Antes de alcanzar la fama, trabajó durante años en Corabastos, en Bogotá, vendiendo aguacates para reunir el dinero que le permitió grabar sus primeras canciones.

Con esfuerzo y disciplina, logró posicionarse como uno de los artistas más importantes del género popular. Entre sus mayores hitos se destacan:

  • Ser el primer artista de música popular en llenar el Movistar Arena en 2024.

  • Hacer historia en 2025 al llenar en solitario el Estadio El Campín de Bogotá.

Estos logros consolidaron su nombre como un referente indiscutible de la música popular en Colombia.

El concierto en El Campín sin Yeison Jiménez: un homenaje inolvidable

El artista tenía programado un segundo concierto en el Estadio El Campín para marzo de 2026. Sin embargo, tras su fallecimiento, el evento se realizó finalmente el 31 de enero, en una noche cargada de nostalgia y homenaje, pero sin su presencia física.

El espectáculo reunió a grandes figuras de la música que fueron amigos y colegas del cantante, entre ellos:

  • Natalia Jiménez

  • Nelson Velásquez

  • Álex Campos

  • Luis Alfonso

  • Andy Rivera

Todos interpretaron algunos de los éxitos más emblemáticos del caldense, demostrando que su proyecto musical trasciende su ausencia.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la aparición del artista mediante inteligencia artificial, recurso tecnológico que permitió proyectarlo interpretando sus canciones más reconocidas. Para muchos asistentes, fue una manera respetuosa y conmovedora de mantener vivo su recuerdo en el escenario.

