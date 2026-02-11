Así puede aplicar a ‘Salvavidas al Empleo’ en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, puso en marcha la estrategia Salvavidas al Empleo, una medida temporal orientada a respaldar a las micro y pequeñas empresas durante la transición generada por el aumento del salario mínimo. El objetivo es proteger el empleo formal, prevenir despidos y reducir el riesgo de informalidad en la ciudad.

El programa contempla incentivos económicos por cada trabajador formal que devengue el salario mínimo, con montos diferenciados según el sexo registrado en la cédula, $800.000 para mujeres, personas trans y no binarias, y $700.000 para hombres. El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que la iniciativa busca aliviar la carga que implica mantener empleos formales para las empresas más pequeñas y contribuir a la estabilidad laboral.

Según la Administración Distrital, se entregarán 10.000 incentivos que permitirán apoyar entre 2.000 y 5.000 empresas, con el propósito de que los trabajadores con salario mínimo mantengan sus puestos y continúen generando ingresos para sus hogares.

Requisitos para acceder y sectores priorizados

Las empresas interesadas deben estar legalmente constituidas y activas en la Cámara de Comercio de Bogotá, operar en la ciudad y pertenecer a sectores como alojamiento y servicios, comercio y reparación de vehículos, industrias manufactureras, construcción, actividades artísticas, entretenimiento, recreación, transporte, almacenamiento y otras actividades de servicios.

Además, deben contar con al menos dos empleados formales, no ser empresas unipersonales y postular únicamente trabajadores que devenguen el salario mínimo. La secretaria Distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López, indicó que la iniciativa busca anticiparse a los efectos del incremento salarial para evitar impactos negativos en el empleo y la informalidad. También explicó que se establecieron topes por empresa, hasta cinco trabajadores en microempresas y hasta diez en pequeñas empresas.

Inscripciones, cronograma y entrega de incentivos

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 27 de febrero de 2026 a través del portal oficial del Distrito. Las empresas deberán presentar documentos como el RUT, contratos laborales, identificación de los trabajadores, certificación bancaria y soportes que acrediten el pago del salario mínimo.

Durante marzo se notificará a las empresas habilitadas. Entre el 1 y el 15 de abril deberán presentar la información de los pagos de seguridad social correspondientes a febrero y marzo, y los desembolsos comenzarán desde abril, una vez se entregue la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.

Con esta estrategia, la Administración Distrital busca fortalecer la sostenibilidad empresarial y apoyar la reactivación económica de Bogotá, promoviendo la estabilidad laboral y el mantenimiento del empleo formal en sectores clave de la ciudad.