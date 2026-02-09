“Se robaron las plazas”: Cristina Calderón denuncia a Hacienda Santa Bárbara

El caso Hacienda Santa Bárbara: una ocupación que lleva más de 20 años

Uno de los puntos más críticos señalados por Calderón es el caso de Hacienda Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén, donde, según explica, se han apropiado indebidamente de plazas y parques públicos desde hace más de dos décadas.

“Sobre la carrera Séptima hay una plaza pública que hoy está enrejada y con cables eléctricos para impedir el ingreso de las personas”, denunció. Además, indicó que otra plaza ubicada entre la Séptima y la Sexta fue intervenida con carpas permanentes ancladas al piso y una escalera eléctrica, afectando el espacio que pertenece a todos los bogotanos.

La concejala recordó que la primera alerta del DADEP se emitió en 2001, y cuestionó la falta de acciones contundentes por parte de la Alcaldía Local de Usaquén durante varias administraciones.

Calderón confirmó que actualmente existe una orden de restitución del espacio público sobre las dos plazas ocupadas por Hacienda Santa Bárbara, proceso que está en manos de la inspección de policía.

“Esto tiene que hacerse con autoridad y prontitud. Los vecinos no pueden usar espacios que hoy un privado dice que son suyos, cuando claramente no lo son”, enfatizó.

Sobre las posibles consecuencias, explicó que las infracciones urbanísticas sin licencia podrían acarrear sanciones económicas altas, aunque insistió en que la prioridad debe ser recuperar el espacio público.

Un llamado a respetar el espacio público

Para cerrar, la concejala envió un mensaje directo a la ciudadanía y a las autoridades. “Ocupar indebidamente el espacio público no es solo un problema estético, es un riesgo para la vida, especialmente de niños, adultos mayores y personas con discapacidad”, señaló.

Finalmente, aseguró que no guardará silencio frente a estas irregularidades: “Estoy aquí para defender a los bogotanos y el espacio público de la ciudad. No vamos a permitir que unos pocos se queden con lo que es de todos”.