Emiro Navarro se confiesa sobre su radical cambio físico

Emiro Navarro, recordado por ser finalista de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, vuelve a la televisión colombiana con una noticia que ha generado gran expectativa entre sus seguidores. Aunque no se llevó el título del reality, el creador de contenido contó siempre con el respaldo de influencers como Karola, Melissa Gate y varios de sus amigos más cercanos, apoyo que se ha mantenido firme tras su salida del programa.

Luego de terminar su paso por el reality, Emiro Navarro retomó con fuerza su trabajo en redes sociales, realizando transmisiones en vivo y participando en diferentes eventos públicos. En medio de esta etapa de crecimiento profesional, confirmó una de las noticias más importantes de su carrera: hará parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2026.

El anuncio se dio tras la revelación oficial del Canal RCN, que confirmó el regreso de la cocina más famosa de Colombia con una edición que promete ser una de las más competitivas hasta ahora.

Un elenco de lujo para MasterChef Celebrity 2026

La nueva temporada contará con 24 celebridades, entre las que destacan figuras reconocidas como Lina Tejeiro, Luciano D’Alessandro, Sebastián Villalobos y, por supuesto, Emiro Navarro, uno de los nombres más celebrados por el público joven.

El programa volverá a estar conducido por Claudia Bahamón y contará con el exigente jurado conformado por los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y el esperado regreso de Belén Alonso. El reto no es menor, ya que la producción busca superar el alto nivel dejado por la exitosa temporada de 2025.

La cocina, una pasión de Emiro Navarro

Emiro no ocultó su emoción por este nuevo reto. Durante su paso por La Casa de los Famosos, fue conocido como el encargado de la cocina, demostrando en varias ocasiones su afinidad por la gastronomía y el trabajo entre fogones. Por eso, su llegada a MasterChef Celebrity ha sido vista por muchos como una evolución natural dentro de su trayectoria en televisión.

El cambio físico que llamó la atención

Con su regreso a las pantallas, muchos seguidores notaron el notable cambio físico de Emiro Navarro, especialmente en relación con su peso. El creador de contenido luce mucho más delgado que hace un año, cuando competía en La Casa de los Famosos.

Ante los comentarios, Emiro decidió aclarar la situación durante una transmisión en vivo, donde reveló que fue diagnosticado con hígado graso, una condición que lo obligó a modificar drásticamente su alimentación. Según explicó, el proceso no ha sido fácil, pero ha sido necesario para cuidar su salud.

Aunque reconoció que ha atravesado momentos difíciles, Emiro aseguró que no comparte todo con sus seguidores y que hoy se siente feliz, seguro y cómodo con esta nueva versión de sí mismo. Su participación en MasterChef Celebrity 2026 marca no solo un nuevo desafío televisivo, sino también una etapa de transformación personal.