Inicio
Colombia

EE.UU. y Colombia incautaron submarino con 10 toneladas de cocaína

Lun, 09/02/2026 - 17:46
El operativo se llevó a cabo con apoyo de las fuerzas armadas colombianas y permitió la destrucción de la droga incautada, valorada en unos 441 millones de dólares.
Imagen de referencia de submarino.
Créditos:
EFE.

Estados Unidos y Colombia realizaron una operación conjunta contra un submarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína, en la que fueron detenidos los cuatro tripulantes de la embarcación.

Según informó el Departamento de Estado, el operativo se llevó a cabo con apoyo de las fuerzas armadas colombianas y permitió la destrucción de la droga incautada, valorada en unos 441 millones de dólares, de acuerdo con un comunicado difundido en la red social X.

Las autoridades arrestaron a cuatro presuntos narcotraficantes que operaban el submarino durante la operación, realizada en aguas internacionales, sin que se precisara la ubicación exacta.

La acción tuvo lugar una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en un intento por recomponer la relación bilateral tras recientes tensiones diplomáticas.

Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques letales contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en el marco de la operación Lanza del Sur.

A diferencia de esos operativos —que han dejado más de 115 personas muertas—, en esta acción conjunta los tripulantes fueron detenidos para ser procesados judicialmente.

Creado Por
Agencia EFE
Estados Unidos
Colombia
Coyuntura Nacional
Noticias Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
“Se robaron las plazas”: Cristina Calderón denuncia a Hacienda Santa Bárbara
Cristina Calderón denuncia a Hacienda Santa Bárbara
La concejal Cristina Calderón denuncia ocupación ilegal del espacio público en Bogotá, incluyendo el caso de Hacienda Santa Bárbara.
Colombia
EE.UU. y Colombia incautaron submarino con 10 toneladas de cocaína
Imagen de referencia de submarino.
El operativo se llevó a cabo con apoyo de las fuerzas armadas colombianas y permitió la destrucción de la droga incautada, valorada en unos 441 millones de dólares.
Entretenimiento
Emiro Navarro se confiesa sobre su radical cambio físico
Emiro Navarro La casa de los famosos
En los últimos días los internautas han resaltado el cambio físico en el creador de contenido Emiro Navarro.
Colombia
Gobierno alista nuevo decreto de emergencia por inundaciones
Inundaciones en Córdoba.
La medida se anunciaría tras un consejo de ministros en Montería y busca atender la calamidad pública que afecta a 19 departamentos, especialmente en la Costa Caribe.