Gobierno alista nuevo decreto de emergencia por inundaciones

El Gobierno Nacional se prepara para expedir un nuevo decreto de emergencia económica con el fin de atender las graves inundaciones y las múltiples emergencias provocadas por las lluvias en varias regiones del país. La medida, que sería emitida en las próximas horas, busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a la calamidad pública que afecta a por lo menos 19 departamentos.

Fuentes del alto Gobierno confirmaron que este decreto es distinto al que actualmente estudia la Corte Constitucional y que su anuncio oficial se realizaría durante el consejo de ministros que encabezará el presidente Gustavo Petro desde la ciudad de Montería, uno de los epicentros de la emergencia invernal.

El nuevo decreto estará sustentado en la declaratoria de calamidad pública que atraviesan amplias zonas del territorio nacional, con especial afectación en el departamento de Córdoba y otras regiones de la Costa Caribe, donde miles de familias han resultado damnificadas por las lluvias, desbordamientos de ríos y afectaciones en infraestructura vial y de servicios básicos.

Lea aquí: Inundaciones en Córdoba dejan más de 120 mil damnificados y 24 municipios afectados

La decisión de acudir a la figura de la emergencia económica había sido recomendada previamente por el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, al considerar que este mecanismo permite al Gobierno disponer de mayores recursos y agilizar la atención humanitaria y la recuperación de las zonas afectadas.

En declaraciones a La FM, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, aseguró que la magnitud de la emergencia demanda una inversión considerable. “La recuperación de los territorios afectados requiere recursos por billones de pesos”, afirmó el funcionario, al tiempo que calificó la situación como “un hecho sin precedentes” en varias de las regiones impactadas.

Carrillo explicó que solo en el departamento de Córdoba más de 20.000 familias han resultado afectadas, una cifra que se replica en otros departamentos del Caribe y del interior del país. Según el director de la UNGRD, las lluvias han provocado inundaciones prolongadas que mantienen comunidades enteras aisladas y con graves dificultades para acceder a servicios básicos.

Le puede interesar: Fiscalía imputará cargos a Ricardo Roa por topes electorales en campaña Petro

El objetivo principal del Gobierno Nacional con esta declaratoria es garantizar la entrega de kits de asistencia humanitaria, que incluyen alimentos, elementos de aseo y utensilios de cocina, para atender de manera inmediata a los damnificados. Asimismo, se busca avanzar en la recuperación de las vías que permanecen bajo el agua y restablecer servicios esenciales como el suministro de agua potable y energía.

El Ejecutivo señaló que continuará monitoreando la evolución de la emergencia y no descarta adoptar nuevas medidas para mitigar los efectos de la temporada de lluvias y acelerar la recuperación de las zonas más afectadas del país.