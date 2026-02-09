Inundaciones en Córdoba dejan más de 120 mil damnificados y 24 municipios afectados

El departamento de Córdoba vive una de las emergencias climáticas más graves de su historia reciente, tras varios días de lluvias torrenciales que han provocado inundaciones masivas en gran parte del territorio. Así lo advirtió el gobernador Erasmo Zuleta, quien en diálogo con Mañanas Blu describió la situación como un escenario nunca antes visto en la región.
De acuerdo con el balance oficial, 24 de los 30 municipios del departamento presentan afectaciones. Las inundaciones han golpeado a más de 45.000 familias, dejando un total superior a 120.000 personas damnificadas. La magnitud del impacto se refleja en los más de 200 barrios, 300 veredas y 100 corregimientos que hoy enfrentan emergencias.
Le puede interesar: Juan Pablo Guanipa es detenido nuevamente después de ser excarcelado
La capital, Montería, se encuentra entre las zonas más críticas, con al menos 13 barrios completamente inundados, situación que ha obligado a evacuaciones preventivas en sectores cercanos al río Sinú.
El gobernador confirmó que la tragedia ha cobrado la vida de entre cuatro y cinco personas, además de la muerte de un número indeterminado de animales. En el sector productivo, el golpe es severo: más de 40.000 hectáreas de cultivos se han perdido.
En materia de infraestructura, se reportan afectaciones en más de 70 vías principales, cerca de 60 puentes, así como daños parciales o totales en instituciones educativas del departamento.
Una combinación climática extrema
Zuleta explicó que las inundaciones responden a una “tormenta perfecta”, producto de la interacción entre un frente frío proveniente del Caribe y un fenómeno atmosférico de la Amazonía, que en solo dos o tres días dejó más de 250 milímetros de lluvia, equivalente a dos meses de precipitaciones.
Frente a los señalamientos contra el embalse de Urrá, el mandatario pidió evitar controversias, aclarando que el aumento de los ríos Sinú y San Jorge obedece principalmente a las lluvias intensas en toda la cuenca.
También le puede interesar: Fiscalía imputará cargos a Juliana Guerrero y pedirá detención domiciliaria
Ante la magnitud del desastre, el gobernador hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que encabece un plan integral de reconstrucción y reactivación económica. Horas después, se confirmó que el jefe de Estado viajará este lunes a Montería junto a su gabinete.
Aunque en algunas zonas ha salido el sol, las autoridades mantienen la alerta y recomiendan evacuaciones preventivas en municipios ribereños como Cereté, Lorica, San Pelayo y San Bernardo del Viento, ante el posible aumento del caudal del río Sinú.