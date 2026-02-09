Fiscalía imputará cargos a Juliana Guerrero y pedirá detención domiciliaria

La Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud formal de imputación de cargos contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José, por su presunta responsabilidad en la expedición de títulos académicos sin el cumplimiento de los requisitos legales. El caso está relacionado con los documentos que Guerrero habría utilizado para posesionarse como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad.

De acuerdo con la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deisy Jaramillo, los procesados deberán responder por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Además, la Fiscalía solicitó una audiencia para imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en modalidad de detención domiciliaria, especialmente contra Guerrero.

Según explicó la funcionaria, los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable que presentó Juliana Guerrero fueron expedidos el 1 de julio de 2025 y posteriormente publicados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) en agosto del mismo año, sin que existiera evidencia del cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por la ley.

“La investigación permitió establecer que la señora Guerrero no asistió a clases, no presentó las pruebas Saber y no existen soportes académicos que acrediten la culminación regular de los programas”, afirmó Jaramillo. Estas conclusiones se obtuvieron tras una inspección judicial realizada a la Fundación Universitaria San José, donde la Fiscalía recopiló documentos y registros internos de la institución.

El ente acusador señaló que cuenta con elementos materiales probatorios contundentes, entre ellos los registros oficiales en el SIGEP y la documentación recolectada en la universidad, que darían cuenta de la presunta expedición irregular de los títulos.

La Fiscalía anunció la radicación de la imputación en la mañana del lunes 9 de febrero de 2026, precisando que tanto Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior, como Gutiérrez, deberán enfrentar el proceso penal por las presuntas irregularidades cometidas.

Este caso se originó tras múltiples denuncias públicas realizadas por la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, quien desde agosto de 2025 alertó sobre inconsistencias en la hoja de vida de Guerrero. Posteriormente, en noviembre del mismo año, la congresista denunció la posible existencia de un “cartel de títulos” en la Fundación Universitaria San José, señalando irregularidades en al menos 779 títulos de funcionarios públicos expedidos por esa institución.

“Gracias al proceso penal que inicié, hoy la Fiscalía anuncia detención e imputación de cargos por falsedad en documento público y fraude procesal contra Juliana Guerrero. Esto es muy importante en un país acostumbrado a la impunidad de los poderosos”, afirmó Pedraza.

No obstante, la congresista cuestionó que en esta imputación no se haya vinculado a otros directivos de la fundación, entre ellos Francisco Pareja, y reiteró que las irregularidades no corresponderían a un caso aislado, sino a una práctica sistemática.

Finalmente, Pedraza también interrogó públicamente al presidente Gustavo Petro sobre si mantendrá a Juliana Guerrero como su representante ante el consejo superior de la Universidad Popular del César, pese a los hechos revelados y al avance del proceso judicial.