Inicio
Colombia

Fundación San José anuló oficialmente el título universitario de Juliana Guerrero

Vie, 07/11/2025 - 16:12
Tras una investigación interna, la Fundación Universitaria San José confirmó la anulación del título de Juliana Guerrero por falta de registros académicos.
Juliana Guerrero.
Créditos:
Redes sociales.

La Fundación Universitaria San José anunció la anulación definitiva de los títulos universitarios otorgados a Juliana Guerrero, quien iba a ser nombrada como viceministra de Juventudes del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según informó la institución a través de un comunicado oficial, el Consejo Directivo tomó la decisión tras culminar un proceso disciplinario que evidenció la ausencia total de registros académicos en los programas cursados por Guerrero.

“La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual”, señaló la universidad en su comunicado.

La investigación, iniciada el 25 de septiembre de 2025, reveló irregularidades en el trámite del título de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, así como en el programa profesional de Contaduría Pública.

La Fundación precisó que la información recopilada fue remitida a las autoridades competentes por medio de su equipo jurídico, reiterando su “compromiso con la transparencia y la colaboración institucional” en el proceso de esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, recordó que desde septiembre se habían detectado inconsistencias en el trámite académico de Guerrero, lo que llevó a abrir acciones penales y disciplinarias contra algunos funcionarios y a ordenar una revisión integral de los mecanismos internos de control académico.

La universidad concluyó que continuará fortaleciendo sus procesos para garantizar la integridad y la credibilidad de sus programas educativos, mientras avanza la investigación de las autoridades judiciales.

Creado Por
Sandra Vargas
Juliana Guerrero
Coyuntura Nacional
Noticias Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Fundación San José anuló oficialmente el título universitario de Juliana Guerrero
Juliana Guerrero.
Tras una investigación interna, la Fundación Universitaria San José confirmó la anulación del título de Juliana Guerrero por falta de registros académicos.
Colombia
Colombia, cuarto país con más ataques a la educación: JEP
Exposición del informe ‘Ataques a la Educación en Colombia (2017-2025)
Entre 2017 y 2025 la JEP registró 913 ataques a la educación, que dejaron 19 000 víctimas, en su mayoría niños y docentes de zonas rurales.
Política
De militar a político: Gustavo Matamoros busca llegar a la Presidencia
Gustavo Matamoros, precandidato presidencial.
El general en retiro y precandidato presidencial aseguró que, de llegar al poder, eliminará las mesas de negociación con grupos armados y fortalecerá las Fuerzas Militares.
Entretenimiento
¡Cumplió su sueño! Andrés Cepeda lanza canción junto a Celia Cruz
Celia Cruz y Andrés Cepeda
El artista colombiano presenta 'Las Pilanderas', una colaboración póstuma con la voz original de la legendaria “Guarachera de Cuba”, hallada en antiguas cintas grabadas en Bogotá.