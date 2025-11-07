La Fundación Universitaria San José anunció la anulación definitiva de los títulos universitarios otorgados a Juliana Guerrero, quien iba a ser nombrada como viceministra de Juventudes del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según informó la institución a través de un comunicado oficial, el Consejo Directivo tomó la decisión tras culminar un proceso disciplinario que evidenció la ausencia total de registros académicos en los programas cursados por Guerrero.

“La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual”, señaló la universidad en su comunicado.

La investigación, iniciada el 25 de septiembre de 2025, reveló irregularidades en el trámite del título de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, así como en el programa profesional de Contaduría Pública.

La Fundación precisó que la información recopilada fue remitida a las autoridades competentes por medio de su equipo jurídico, reiterando su “compromiso con la transparencia y la colaboración institucional” en el proceso de esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, recordó que desde septiembre se habían detectado inconsistencias en el trámite académico de Guerrero, lo que llevó a abrir acciones penales y disciplinarias contra algunos funcionarios y a ordenar una revisión integral de los mecanismos internos de control académico.

La universidad concluyó que continuará fortaleciendo sus procesos para garantizar la integridad y la credibilidad de sus programas educativos, mientras avanza la investigación de las autoridades judiciales.