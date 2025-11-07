¿Cuándo son los conciertos de Mon Laferte en Colombia?

Mon Laferte anunció este viernes dos conciertos en Medellín y Bogotá para el próximo mes de mayo de 2026, donde interpretará su más reciente disco 'Femme Fatale', informó la promotora de la artista en un comunicado.



"La cantante que ha creado toda una estética dentro de la música en español regresa para 2026 después de un show apoteósico en el Festival Estéreo Picnic (FEP)", añadió la información.

Los conciertos serán los días 7 y 9 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá y en la antigua plaza de toros de La Macarena de Medellín, respectivamente.



Mon Laferte también tiene confirmadas fechas de conciertos en México los días 26 y 27 de mayo en Ciudad de México y Monterrey respectivamente, así como los días 11, 23, 25 y 30 en Mérida, Puebla, Querétaro y Jalisco.