Quién es Valentino Lázaro, el nuevo habitante de La Casa de los Famosos 3

La cuenta regresiva ya comenzó para uno de los estrenos más esperados de la televisión colombiana en 2026. La casa de los famosos Colombia 3 llegará a la pantalla del Canal RCN el próximo 12 de enero, y mientras se acerca la fecha, la producción sigue calentando motores con la revelación de nuevos integrantes. En las últimas horas, el reality confirmó al habitante número 23, dejando a los seguidores a la expectativa por el último nombre que completará la lista oficial de 24 participantes.

El nuevo confirmado es Valentino Lázaro, influencer y creador de contenido colombiano que ha logrado una fuerte presencia en redes sociales, no solo por su actividad digital, sino también por las controversias que lo han rodeado en los meses recientes. Su ingreso marca uno de los anuncios más comentados hasta ahora dentro de esta tercera temporada.

La revelación se realizó durante la rueda de prensa del programa el 8 de enero, evento liderado por los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán. En medio del lanzamiento para medios, la producción jugó con el suspenso: Valentino apareció inicialmente entre el público con el rostro cubierto por una capa, despertando rumores y expectativa. Minutos después, subió al escenario y se confirmó oficialmente su identidad.

“Nos dio entrada, nos dio outfit, nos dio todo… ¡Él es Valentino!”, expresó Carla Giraldo al anunciarlo, generando una reacción inmediata entre los asistentes y en plataformas digitales.

Un nombre marcado por la polémica

La llegada de Valentino Lázaro a La Casa de los Famosos Colombia 3 no pasó desapercibida. El creador de contenido ha estado envuelto en diversos escándalos mediáticos, varios de ellos relacionados con figuras del entretenimiento digital como Beéle, así como con sus exparejas Isabella Ladera y Cara Rodríguez. Estas situaciones lo han mantenido constantemente en la conversación pública.

Además, en los últimos meses se volvió protagonista de debates tras comentar episodios polémicos ocurridos durante la segunda temporada del reality, así como otros hechos de la farándula nacional, lo que aumentó su notoriedad y, al mismo tiempo, la controversia alrededor de su figura.