La Federación Nacional de Departamentos (FND) rechazó el ataque contra tropas del Ejército Nacional de Colombia en zona rural de Cartagena del Chairá, que dejó tres militares muertos y uno más herido en medio de operativos de seguridad previos a las elecciones de este domingo.
El Ejército confirmó que los soldados asesinados pertenecían al Batallón de Despliegue Rápido N.º 36, unidad orgánica de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 12, adscrita a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega.
Las víctimas fueron identificadas como:
- Alexis Muñoz
- Luis Mauricio Morales Leal
- Josué David Uribe Chinchilla
La institución lamentó profundamente lo ocurrido y expresó su solidaridad con las familias de los uniformados.
“Expresamos nuestro más profundo sentimiento de solidaridad y acompañamiento a las familias de nuestros soldados fallecidos en cumplimiento del deber. Honramos su memoria, su vocación de servicio, su entrega y su compromiso con la libertad y la democracia de Colombia”, indicó el Ejército en un comunicado.
Reacción de la Federación Nacional de Departamentos
La presidenta de la FND y gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, aseguró que las autoridades no permitirán que la violencia afecte la jornada democrática.
“No vamos a ceder ante las amenazas ni ante los actos terroristas. Cada ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido y nuestro deber es evitar que alguien se lo impida”.
La mandataria también señaló que los hechos recientes refuerzan las alertas de seguridad de cara a las votaciones.
“Tenemos plena confianza en nuestras instituciones y no vamos a rendirnos. Seguimos cerrando filas frente a los enemigos de la democracia”.
Ataque en zona rural de Caquetá
Según información oficial, los militares realizaban labores de instalación y verificación de puestos de votación cuando fueron emboscados en el sector Santo Domingo, zona rural de Cartagena del Chairá.
Las autoridades atribuyen el ataque a presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Carolina Ramírez, una facción de las disidencias de las antiguas FARC.
De acuerdo con las primeras informaciones, esta estructura estaría bajo el mando de Iván Mordisco, uno de los principales líderes de ese grupo armado.
Operaciones continúan en la zona
El Ejército informó que las operaciones militares continúan en el área con el objetivo de proteger a la población civil, mantener el control territorial y neutralizar a los grupos armados que operan en la región.
Tras el ataque, las autoridades desplegaron operativos adicionales de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral en Caquetá y otras zonas del sur del país.