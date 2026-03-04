La Federación Nacional de Departamentos (FND) rechazó el ataque contra tropas del Ejército Nacional de Colombia en zona rural de Cartagena del Chairá, que dejó tres militares muertos y uno más herido en medio de operativos de seguridad previos a las elecciones de este domingo.

El Ejército confirmó que los soldados asesinados pertenecían al Batallón de Despliegue Rápido N.º 36, unidad orgánica de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 12, adscrita a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega.

Las víctimas fueron identificadas como:

Alexis Muñoz

Luis Mauricio Morales Leal

Josué David Uribe Chinchilla

La institución lamentó profundamente lo ocurrido y expresó su solidaridad con las familias de los uniformados.

“Expresamos nuestro más profundo sentimiento de solidaridad y acompañamiento a las familias de nuestros soldados fallecidos en cumplimiento del deber. Honramos su memoria, su vocación de servicio, su entrega y su compromiso con la libertad y la democracia de Colombia”, indicó el Ejército en un comunicado.