“Si me dices en una sola palabra, Pasto es arte”. Con esa frase resume la identidad de la ciudad la subsecretaria de Turismo, Cristina Isabel Portilla, quien invitó a descubrir el potencial cultural, gastronómico y natural de la capital nariñense.

La funcionaria destacó que la ciudad vive un momento clave para el sector, gracias al respaldo del alcalde Nicolás Toro Muñoz, cuya gestión ha impulsado la dinamización económica a través del turismo.

Fiestas que atraen a medio millón de visitantes

Uno de los mayores atractivos es el Carnaval de Negros y Blancos, que en su última edición superó el medio millón de visitantes. Esta celebración, reconocida por su riqueza artística y cultural, se consolida como el evento insignia de la ciudad.

A esto se suman otras fechas clave como el onomástico de Pasto (cumpleaños de la ciudad) y la Semana Santa, que incluye la tradicional Senda de la Fe, un recorrido espiritual con sello artístico propio. Allí, figuras religiosas elaboradas con materiales de las carrozas del carnaval reflejan la fusión entre devoción y creatividad.

Gastronomía con identidad

Portilla también resaltó la diversidad gastronómica como uno de los grandes atractivos del destino. Más allá del tradicional cuy, Pasto ofrece platos como el frito pastuso y el hornado, además de postres típicos como miel con cuajada, torta de queso y brevas con cuajada.

En el corregimiento de El Encano, a orillas de la laguna, la trucha es el plato estrella, acompañado de una oferta de hostales y restaurantes con altos estándares de calidad.

Naturaleza que conecta con el Amazonas

Entre los tesoros naturales se encuentra la Laguna de la Cocha, considerada uno de los humedales más importantes del suroccidente colombiano y afluente del río Amazonas. El lugar ofrece una amplia biodiversidad de fauna y flora, así como paisajes que combinan montañas, agua y bosque andino.

Alianzas y promoción

Durante la reciente Vitrina Turística de Anato, Pasto participó con 21 operadores seleccionados tras una convocatoria que evaluó experiencia, idoneidad y estándares de calidad. Entre ellos hay representantes del sector hotelero, gastronómico y operadores turísticos.

“Los invito a que visiten Pasto. Es una exploración maravillosa de saberes y culturas en una sola obra de arte”, concluyó la subsecretaria.

Con arte, tradición, fe, naturaleza y sabor, Pasto reafirma su apuesta por consolidarse como uno de los destinos más completos del sur de Colombia.