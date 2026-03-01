El municipio de Antioquia con más de 800 especies de orquídeas

A 135 kilómetros de Medellín, en la subregión de Occidente, Frontino se abre paso como uno de los destinos con mayor proyección turística en Antioquia. El municipio ha comenzado a destacarse en el mapa regional gracias a la combinación de paisajes naturales, tradición panelera y patrimonio cultural, consolidándose como una parada imperdible, según ha reseñado el medio local TeleMedellín.

Su nueva marca, “Frontino se queda en el corazón”, resume la apuesta por posicionarse como un territorio donde la naturaleza y la identidad local son protagonistas.

Frontino es considerado un verdadero refugio ambiental. En su territorio se preservan más de 800 especies de orquídeas, además de albergar cientos de aves que convierten al municipio en un punto estratégico para el ecoturismo y la observación de fauna.

Le puede interesar: PETA pide trasladar a Punch, el macaco japonés, a un santuario

Esta riqueza natural lo proyecta como un santuario vivo de Antioquia, donde el respeto por el entorno es parte esencial de la experiencia turística.

El componente cultural también marca la diferencia. En este municipio nació el “Rey de la Parranda”, Joaquín Bedoya, una de las voces más representativas de la música popular colombiana.

A esto se suma el Santuario de la Madre Laura, referente espiritual que atrae a fieles y visitantes. La ruta religiosa y la tradición panelera forman parte del recorrido que el municipio promueve como eje de su identidad.

El desplazamiento desde Medellín puede tardar menos de cuatro horas, aunque el tiempo varía según el tráfico, la hora de salida y las condiciones climáticas.