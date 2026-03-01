Inicio
¿Quién es la nueva novia de Raúl Ocampo?

Dom, 01/03/2026 - 08:00
Raúl Ocampo se dio una nueva oportunidad en el amor a unos cuantos meses de su participación en MasterChef Celebriy.
Raúl Ocampo nueva novia
Créditos:
Canal RCN

Raúl Ocampo se ha consolidado como uno de los actores más queridos y respetados de la televisión colombiana. Su talento en producciones como Café con aroma de mujer y Ana de nadie lo posicionó como figura protagónica en la pantalla chica, pero su historia personal lo convirtió en símbolo de resiliencia para miles de seguidores.

Tras enfrentar uno de los momentos más dolorosos de su vida, el actor ha transformado sus redes sociales en un espacio de reflexión, fortaleza y homenaje, demostrando que su impacto va mucho más allá de la actuación.

La exnovia de Raúl Ocampo fue la recordada actriz y modelo Alejandra Villafañe, quien falleció en octubre de 2023 tras una valiente batalla contra un cáncer agresivo.

Villafañe, reina de belleza y actriz destacada en producciones como La nieta elegida, conmovió al país por la manera abierta y honesta en que compartió su proceso de salud. Durante ese tiempo, Ocampo se mantuvo a su lado de forma inquebrantable, convirtiéndose en ejemplo de amor incondicional.

El actor, también participante de MasterChef Celebrity Colombia, ha manifestado en varias ocasiones que su paso por el programa fue un homenaje a su “compañerita”, como solía llamarla. En entrevistas y publicaciones, ha reiterado que el legado de fortaleza de Alejandra continúa siendo su motor emocional.

¿Quién es Laura Celis, la nueva novia de Raúl Ocampo?

En medio de rumores que lo vinculaban con otra participante de reality llamada Valeria, finalmente se conoció que la actual pareja del actor es Laura Celis.

Celis cuenta con más de 4.000 seguidores en Instagram y comparte contenidos relacionados con moda y estilo de vida, ámbito en el que se desempeña desde hace algún tiempo. Sus publicaciones reflejan su pasión por las tendencias y la estética, consolidando su identidad digital.

Los seguidores notaron rápidamente la cercanía entre ambos, especialmente por los comentarios que intercambian en redes sociales. En varias fotografías, Ocampo ha dejado mensajes afectuosos, algunos respondidos por Laura, evidenciando la química que comparten.

Uno de los momentos que confirmó el romance fue una historia publicada por Celis, en la que aparece tomada de la mano del actor junto al mensaje: “Feliz cumpleaños”.

Raúl Ocampo
