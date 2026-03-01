El Estado iraní informó la muerte de Alí Jamenei el 1 de marzo de 2026, tras ataques de Estados Unidos e Israel. Con esa noticia volvió una palabra que se repite mucho y se explica poco: ayatolá. Para entender por qué importa, primero hay que separar el título religioso del cargo político.

¿Qué es un ayatol?

Un ayatolá es un título religioso dentro del chiismo duodecimano, una de las ramas del islam chiita. Se usa para clérigos con formación avanzada en teología y en jurisprudencia islámica, capaces de interpretar normas religiosas y emitir criterios legales para su comunidad.

Ese punto evita un error común: “ayatolá” no significa “presidente”, no es un rango militar y tampoco es un cargo de gobierno por sí mismo. Es un reconocimiento clerical. Por eso existen muchos ayatolás al mismo tiempo, con distintos niveles de influencia dentro del clero.

Lea aquí: Trump confirma muerte del ayatolá Ali Jamenei

Ayatolá no es "líder supremo"

En Irán, el poder político no depende solo del título religioso. Depende del cargo institucional llamado líder supremo, o rahbar, creado con la república islámica en 1979. Una persona puede ser ayatolá y, además, ser el rahbar. Eso fue lo que pasó con Jamenei.

La base del modelo es una doctrina conocida como velayat-e faqih: la idea de que, en ausencia del imán, un jurista islámico puede conducir los asuntos de la comunidad. En Irán, esa idea se tradujo en reglas de Estado y puso a un clérigo en la cúspide del sistema.

¿Por qué el líder supremo concentra poder?

La Constitución iraní le da al líder supremo funciones concretas. Entre ellas están definir políticas generales, vigilar su cumplimiento, ordenar referendos y asumir el mando de las Fuerzas Armadas. También incluye declarar guerra y paz y tomar decisiones sobre nombramientos y salidas de cargos clave del Estado.

Ese paquete explica por qué la muerte del rahbar tiene impacto inmediato. En el sistema iraní, las decisiones estratégicas no dependen solo de elecciones o mayorías parlamentarias. Pasan por una figura con autoridad constitucional para fijar dirección y controlar palancas de seguridad.

Le puedo interesar: Mueren hija y nieto de Jameneí en ataque, según medio iraní

¿Qué sigue tras la muerte de Alí Jamenei?

La sucesión no arranca con campañas ni con una votación popular. La Constitución establece que la Asamblea de Expertos elige al nuevo líder supremo y debe hacerlo “en el menor tiempo posible”. Esa asamblea revisa a los juristas que cumplen condiciones como capacidad para emitir fatwas, y criterios de integridad y aptitud política.

Mientras ocurre esa elección, el texto constitucional fija un consejo interino para asumir las funciones del líder. Está integrado por el presidente, el jefe del Poder Judicial y un jurista del Consejo de Guardianes escogido por el Consejo de Discernimiento. No es un gesto simbólico: es un mecanismo de continuidad del mando.

Entender qué es un ayatolá sirve para ubicar la dimensión religiosa. Pero para leer lo que viene en Irán, el punto central es otro: cuando un ayatolá también ocupa el cargo de líder supremo, concentra religión y Estado en la misma silla. Y esa silla quedó vacía el 1 de marzo de 2026