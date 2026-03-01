

La muerte de Ali Jamenei abrió en Irán una sucesión prevista en la Constitución, pero todavía sin desenlace definido. Mientras la Asamblea de Expertos debe elegir a un nuevo líder supremo, ya quedó activado el mecanismo transitorio que traslada temporalmente esas funciones a un consejo integrado por el presidente, el jefe del Poder Judicial y un faqih del Consejo de Guardianes escogido por el Consejo de Discernimiento. La instalación de ese esquema ordena el relevo inmediato, pero no resuelve todavía qué sector del poder impondrá la línea de la transición.

¿Qué está definido y qué sigue abierto?

Lo que está claro por ahora es el procedimiento institucional. La Constitución iraní establece que, ante la muerte del líder supremo, los expertos deben nombrar a un reemplazo “en el menor tiempo posible”, y que, mientras eso ocurre, un consejo asume de manera provisional sus funciones. Ese órgano ya quedó conformado con Masoud Pezeshkian, Gholamhossein Mohseni Ejei y Alireza Arafi. Lo que sigue abierto es la decisión de fondo: quién será el nuevo líder y qué equilibrio habrá entre la autoridad clerical y los aparatos de seguridad en ese relevo.

Escenario 1: una sucesión rápida dentro del establecimiento clerical

Uno de los escenarios es que el sistema opte por una designación rápida dentro del mismo núcleo clerical para proyectar continuidad. Reportes previos sobre la discusión sucesoria señalaban que, antes de esta crisis, entre los nombres que más sonaban estaban Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo, y Hassan Khomeini, nieto del fundador de la república islámica. También se planteaba la posibilidad de un nombre de menor exposición pública que sirviera como fórmula de equilibrio entre facciones.

Ese escenario no implicaría necesariamente cambios de fondo en el sistema. Más bien apuntaría a mantener el esquema actual con un relevo rápido y con aval de la Asamblea de Expertos, el órgano encargado formalmente de designar al líder. La incógnita es si, en el contexto actual, esa salida tendría suficiente capacidad para ordenar a todos los centros de poder.

Escenario 2: mayor peso de la Guardia Revolucionaria en la transición

Otro escenario abierto es un aumento de la influencia de la Guardia Revolucionaria Islámica en la definición del relevo. Evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos elaboradas antes de los ataques contemplaban entre sus posibilidades que, si Jamenei moría, figuras de línea dura vinculadas a la IRGC pudieran ganar peso o incluso emerger como reemplazo. Esa posibilidad fue descrita como uno entre varios escenarios, no como un desenlace asegurado.

La relevancia de ese escenario radica en que la Guardia Revolucionaria responde directamente al líder supremo y ocupa una posición central en la estructura militar, política y económica del país. Además, el propio sistema iraní concentra en ese cuerpo buena parte de la capacidad de coerción interna y de proyección regional. Por eso, aunque el nuevo líder siga siendo un clérigo, la transición podría quedar más condicionada por ese aparato.

Escenario 3: una transición con más control interno

También está abierto el escenario de una transición acompañada de mayores controles internos. Irán ya venía de un contexto de protestas, restricciones y vigilancia reforzada, y distintos análisis sobre el relevo sostienen que un cambio en la cúspide del régimen puede venir acompañado de más coerción, disputas internas y mensajes contradictorios desde el nuevo mando. En esa lógica, el control sobre la calle y sobre la circulación de información vuelve a ser una variable central.

Ese punto no significa que una sucesión vaya a traducirse automáticamente en una apertura para la oposición ni, en sentido contrario, que el sistema ya tenga asegurado un cierre completo del escenario interno. Lo que muestran los antecedentes es que la transición puede coincidir con un refuerzo de los mecanismos de control mientras se define el nuevo equilibrio en la cúpula del poder.

Escenario 4: continuidad externa con mayor tensión regional

Hacia afuera, otro escenario posible es la continuidad de las líneas centrales de la política iraní, aunque bajo una conducción distinta. La estructura del sistema sigue sosteniéndose en instituciones clericales, órganos de control y fuerzas armadas que no desaparecen con la muerte del líder. Por eso, el relevo no implica por sí mismo un giro inmediato en asuntos como la relación con Estados Unidos, Israel, el programa nuclear o las alianzas regionales.

En el corto plazo, además, la sucesión ocurre en medio de una escalada militar ya abierta. Eso vuelve más probable que la transición sea leída por el propio régimen como un asunto de continuidad estatal y de manejo de crisis, más que como una instancia de redefinición estratégica inmediata.

Por ahora, en Irán hay una parte resuelta y otra en disputa. Ya quedó activado el mecanismo interino previsto en la Constitución, pero la designación del próximo líder supremo sigue abierta. Entre los escenarios aparecen una sucesión rápida dentro del clero, un mayor peso de la Guardia Revolucionaria, un refuerzo del control interno y una continuidad de la línea exterior en medio de la crisis regional. La clave de las próximas horas será establecer qué combinación de esas variables termina imponiéndose en el relevo.