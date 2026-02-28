Inicio
Mueren hija y nieto de Jameneí en ataque, según medio iraní

Sáb, 28/02/2026 - 20:32
La agencia de noticias FAR, afín al aparato militar iraní, afirma que tres familiares del líder fallecieron en los ataques.
hija-nieto-jameneí-irán
Créditos:
EFE

La agencia de noticias iraní FAR, considerada cercana a la Guardia Revolucionaria, informó que la hija, el yerno y el nieto del líder supremo Ali Jameneí murieron durante los bombardeos ejecutados este sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según el medio, la información fue confirmada tras establecer contacto con fuentes de la oficina del ayatolá. Además, señaló que una de sus nueras también falleció en uno de los ataques.

Lea también: Trump confirma muerte del ayatolá Ali Jamenei

Hasta ahora, las autoridades iraníes no han emitido una confirmación oficial sobre la muerte de estos familiares. Desde la oficina del líder supremo han calificado los reportes como parte de una “guerra psicológica”.

El anuncio se produce un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump confirmara la muerte de Jameneí, quien ejercía el poder desde 1989 como máxima autoridad política y religiosa del país.

Vea también: ¿Quién es el ayatolá Ali Jamenei? El líder supremo de Irán en la mira de EE. UU. e Israel

La ofensiva comenzó el sábado con ataques contra Teherán y otras ciudades como Tabriz e Isfahán. Según la Media Luna Roja, el número de víctimas supera las 200 personas.

La información sobre la muerte de familiares directos del líder iraní añade un nuevo nivel de tensión política y simbólica a una confrontación que ya ha dejado centenares de víctimas y mantiene a la región en máxima alerta.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Irán
Israel
Estados Unidos
