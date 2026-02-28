¿Quién es el ayatolá Ali Khamenei? El líder supremo de Irán en la mira de EE. UU. e Israel

Este 28 de febrero hubo ataques de Israel y Estados Unidos (EE. UU.) sobre territorio iraní. En medio de esa ofensiva, se informó que Ali Khamenei fue trasladado a un lugar seguro fuera de Teherán. También se registraron daños en instalaciones vinculadas a su entorno de poder. Hasta ahora, no hay confirmación independiente de una muerte o una incapacidad.

¿Quién es Ali Khamenei?

Ali Khamenei nació en 1939 en Mashhad, una de las ciudades religiosas más importantes de Irán. Es clérigo chií y fue parte del proceso político que siguió a la Revolución Islámica de 1979. Antes de llegar a la cúspide, fue presidente entre 1981 y 1989.

En 1989, tras la muerte de Ruhollah Khomeini, asumió como líder supremo y desde entonces se mantiene al frente del sistema. Ese dato es clave porque en Irán la presidencia administra, pero el centro del mando no pasa por el presidente.

La regla de fondo: ¿qué hace el líder supremo?

El líder supremo está por encima del presidente y actúa como jefe real del Estado. Define las líneas generales del gobierno, vigila su ejecución y tiene la última palabra en asuntos estratégicos como defensa y política exterior.

También es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y nombra a figuras que controlan palancas decisivas del poder, como la cabeza del Poder Judicial y mandos de seguridad. Además, influye en el Consejo de Guardianes, un órgano que revisa leyes y filtra candidaturas. Por diseño, ningún tema grande avanza sin el visto bueno de esa cima.

¿Cómo consolidó su poder?

La permanencia de Khamenei no se explica solo por el cargo, sino por el tamaño del aparato que lo rodea. Con los años, la Oficina del líder supremo creció hasta operar como una administración paralela, con enlaces a instituciones estatales, religiosas y económicas.

En ese entramado pesa el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), que no funciona solo como fuerza militar: también tiene músculo político y económico. Junto a estructuras como la Basij, el IRGC es parte del dispositivo que sostiene el control interno y proyecta influencia hacia afuera. Eso convierte la figura del líder supremo en mando operativo, no ceremonial.

¿Qué está en juego tras los ataques?

Cuando el golpe toca el círculo del líder supremo, lo que se tensiona es la cadena de mando. Por eso la discusión no es solo “dónde está”, sino qué capacidad real de mando conserva en un momento de crisis.

Además, queda sobre la mesa la sucesión. Una evaluación previa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) planteó que, si Khamenei faltara, el relevo quedaría en manos de sectores de línea dura ligados al IRGC, no en una apertura política. Es un dato frío: describe incentivos y correlación de fuerzas dentro del régimen.

¿Qué sigue?: el procedimiento si el líder supremo falta

La Constitución iraní asigna la elección del sucesor a la Asamblea de Expertos, un cuerpo de clérigos encargado de tomar esa decisión cuando se abre la vacante. Si la falta fuera súbita o la situación impidiera una transición inmediata, el Artículo 111 contempla un arreglo provisional: un consejo temporal con figuras del Ejecutivo y la justicia, junto con un jurista del Consejo de Guardianes.