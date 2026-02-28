Las autoridades iraníes confirmaron que asciende a 85 el número de niñas muertas tras el ataque israelí contra una escuela primaria en la ciudad sureña de Minab, en la provincia de Hormozgan.

La Fiscalía de Minab elevó la cifra de víctimas, según informó la agencia estatal Mehr, tras el bombardeo contra el colegio de niñas Shajareh Tayyebeh.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, condenó el hecho y lo calificó como un “acto bárbaro”. En un comunicado, aseguró que “el martirio de docenas de estudiantes inocentes tras el cobarde ataque de los agresores estadounidenses y sionistas contra centros civiles duele en los corazones de todo el pueblo iraní”.

El mandatario agregó que “este acto bárbaro es otra página negra en el registro de innumerables crímenes cometidos por los agresores contra esta tierra, que nunca se borrarán de la memoria histórica de nuestra nación”.

Los ataques se producen en medio de la ofensiva conjunta lanzada por Israel y Estados Unidos contra objetivos en Irán, que incluyó explosiones en Teherán, Tabriz e Isfahán. En respuesta, el régimen iraní lanzó misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, así como contra centros militares en territorio israelí.

En Teherán se reportaron escenas de caos, con fuerte congestión vehicular, padres retirando a sus hijos de los colegios y largas filas en cajeros automáticos. El espacio aéreo fue cerrado y el servicio de internet interrumpido.

Hasta el momento no ha sido posible verificar de manera independiente el alcance total de los bombardeos debido a las restricciones impuestas a la prensa internacional en la República Islámica.

*Con información de EFE