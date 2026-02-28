“Tigres de bengala”: así sería el gabinete de De la Espriella

Abelardo de la Espriella expuso cómo gobernaría si llega a la Presidencia. En entrevista con Kién es Kién, dijo que conformaría un gabinete con figuras de peso propio, no con funcionarios decorativos, y planteó un mandato de cuatro años como “gobierno de transición” para “organizar la casa”. Entre sus prioridades mencionó seguridad, infraestructura y gestión regional.

La apuesta del gabinete

El punto más concreto de su intervención fue el equipo de gobierno. De la Espriella aseguró que buscaría personas más capaces que él, con experiencia, carácter y capacidad de ejecución. Para describir ese perfil, usó una frase llamativa: “puros tigres de bengala”.

Con esa expresión, el aspirante buscó transmitir la idea de un gabinete integrado por ministros con autoridad, trayectoria y capacidad de decisión. Según dijo, no piensa en un equipo armado para repartir favores ni cumplir con cuotas débiles, sino en funcionarios con margen para ejecutar y responder por resultados.

El “gobierno de transición”

De la Espriella también definió su eventual administración como un “gobierno de transición” de cuatro años. Lo presentó como una etapa para “organizar la casa” y corregir lo que, a su juicio, hoy está desordenado en el Estado.

Bajo esa lógica, su propuesta pone el énfasis en tareas internas y en un horizonte limitado al periodo presidencial. Más que hablar de permanencia en el poder, planteó un mandato enfocado en reordenar prioridades y recuperar capacidad de gestión.

Un presidente volcado al frente interno

El estilo de gobierno que describió concentra el liderazgo en la Presidencia. Dijo que se enfocaría en recorrer el país, hacer seguimiento directo a sus ministros y mantener presión permanente sobre frentes como seguridad, obras e inversiones.

Para la agenda exterior, anticipó un papel más visible del vicepresidente y del canciller, mientras el presidente asumiría un rol más activo en la gestión interna del Gobierno.

Lo que deja su planteamiento

La entrevista dejó una idea central sobre la forma en que De la Espriella quiere presentarse en campaña: como un aspirante que ofrece mando fuerte, un equipo de alto perfil y un gobierno concentrado en ordenar el funcionamiento del Estado. Por ahora, esa promesa sigue planteada en términos generales. El siguiente paso para medir su alcance será ver si esa idea se traduce en nombres, criterios de selección y metas concretas de gobierno.