Judicial

Judicializan a hombre por torturar y matar a mujer en Medellín

Sáb, 28/02/2026 - 10:34
El hombre habría torturado, desmembrado y ocultado el cuerpo de la víctima en una caja abandonada en vía pública.
Créditos:
Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Martín Alonso Gárces Carvajal, de 56 años, como presunto responsable de torturar y causar la muerte a una mujer en hechos ocurridos entre el 26 y el 30 de diciembre de 2024 en Medellín.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría citado a la víctima con el argumento de alertarla sobre el supuesto hurto de un celular en el establecimiento donde ella trabajaba. Posteriormente fue visto movilizándola en una motocicleta.

Las evidencias, entre ellas registros de cámaras de seguridad, indicarían que la mujer permaneció bajo su control durante cuatro días. Finalmente, el cuerpo fue hallado desmembrado dentro de una caja abandonada en vía pública del barrio Campo Valdés, en la comuna cuatro de la ciudad. Junto a los restos fueron encontrados prendas de vestir, un reloj de hombre y una camándula.

Según testigos, el señalado agresor habría regresado al lugar de trabajo de la víctima realizando afirmaciones sobre el crimen e indicando que le faltaban más mujeres por atacar.

Gárces Carvajal fue capturado en un procedimiento de registro y allanamiento en el sector San José de la Cima, barrio Manrique. Durante la diligencia, las autoridades incautaron una tarjeta SIM, tres cuerdas de amarre, ropa interior femenina y varias camándulas.

Un fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de tortura y homicidio agravado. El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Medellín
Fiscalía General de la Nación
