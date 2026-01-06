Inicio
Arrestan en Londres a Zulma Guzmán por el caso de talio en Bogotá

Mar, 06/01/2026 - 13:14
Tras la notificación de Interpol, Guzmán fue arrestada en Londres. Viene audiencia inicial y el pulso por la extradición a Colombia.
Las autoridades británicas arrestaron este 6 de enero a la colombiana Zulma Guzmán Castro en Londres, luego de una notificación de Interpol por un requerimiento de la Fiscalía de Colombia. La captura abre el tramo inicial del proceso de extradición en el Reino Unido, en el marco del caso por presunto envenenamiento con talio que terminó con la muerte de dos menores en Bogotá.

¿Qué se sabe del arresto en Londres?

La detención se produjo después de la notificación formal del organismo internacional. Según la información conocida hasta ahora, Guzmán estaba bajo atención médica en Londres y fue puesta bajo custodia una vez se confirmó el requerimiento. Con este paso, el caso entra a una fase judicial en territorio británico, que incluye una audiencia inicial para revisar el pedido de extradición y las condiciones del trámite.

El caso del talio: frambuesas y víctimas menores

La investigación se originó por hechos ocurridos a comienzos de abril de 2025 en el norte de Bogotá. La reconstrucción divulgada públicamente indica que dos adolescentes, de 13 y 14 años, consumieron frambuesas que habrían llegado como un “regalo” a una vivienda donde compartían como compañeras de colegio. Tras la ingesta, presentaron complicaciones graves de salud y luego murieron. Las autoridades han tratado el expediente como de alta gravedad por involucrar a menores y por el uso de una sustancia altamente tóxica como el talio. También se ha mencionado que otras personas habrían sufrido afectaciones severas asociadas a la intoxicación.

Guzmán, por su parte, ha señalado públicamente que no está vinculada con estos hechos.

¿Qué viene ahora?: extradición y decisiones en el Reino Unido

La captura no equivale a una extradición automática. Lo que sigue es una cadena de actuaciones: la audiencia inicial, la verificación de requisitos formales y la entrega de documentación por parte del Estado colombiano. En paralelo, en Colombia se han surtido mecanismos para notificar el avance del proceso, incluido un edicto publicado por un juzgado de control de garantías, ante la ausencia de la investigada en el país.

A partir de ahora, el ritmo del caso dependerá de las decisiones de la justicia británica y de la capacidad de las autoridades colombianas para sustentar el pedido con claridad y soportes completos.

