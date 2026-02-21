5 canciones para recordar al legendario Willie Colón

Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como 'Idilio' y 'Gitana' y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.
"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", dice un comunicado de sus familiares.
Su música vivirá por siempre
Hablar de Willie Colón es hablar de una de las mentes más influyentes en la historia de la salsa. Trombonista, productor y visionario del sonido neoyorquino de los años 70, su obra marcó generaciones. Estas son cinco de sus canciones más memorables y la historia que las convirtió en himnos.
1. “El Gran Varón” (1989)
Aunque muchos la asocian inmediatamente con su voz, la canción fue escrita por el panameño Omar Alfanno. Willie Colón la convirtió en un fenómeno mundial.
“El Gran Varón” cuenta la historia de Simón, un joven rechazado por su padre debido a su identidad de género. En plena década de los 80, cuando el VIH y la discriminación eran temas silenciados, la canción rompió esquemas al abordar la diversidad y la intolerancia con crudeza y humanidad.
Más que un éxito comercial, se transformó en una pieza de impacto social dentro de la música latina.
2. “Pedro Navaja” (1978)
Incluida en el álbum Siembra, esta obra maestra fue interpretada por Rubén Blades, pero producida y respaldada musicalmente por Colón.
La canción narra la historia de un delincuente callejero en Nueva York y está inspirada parcialmente en “Mack the Knife”. Con una estructura narrativa casi cinematográfica, “Pedro Navaja” llevó la salsa a otro nivel, incorporando crítica social y relato urbano.
Siembra se convirtió en uno de los discos de salsa más vendidos de la historia, consolidando la dupla Colón–Blades como revolucionaria.
3. “Calle Luna, Calle Sol” (1973)
Grabada junto a Héctor Lavoe, esta canción refleja la vida dura de los barrios latinos en Nueva York.
Con un mensaje claro —“cuida’o en la calle”—, el tema advierte sobre los peligros del entorno urbano. En los años 70, cuando la salsa era la banda sonora de la comunidad latina migrante, canciones como esta funcionaban casi como crónicas sociales.
La química entre Colón y Lavoe ayudó a definir el sonido crudo y auténtico del sello Fania Records.
4. “Idilio” (1993)
Una muestra del Colón más romántico. “Idilio” es una adaptación en salsa de un tema original del brasileño Roberto Carlos. Con arreglos elegantes y un tono más melódico, la canción mostró la capacidad de Willie para evolucionar con los tiempos.
En plena década de los 90, cuando la salsa romántica dominaba las emisoras, Colón demostró que podía mantener vigencia sin perder identidad.
El resultado fue un éxito radial que conectó con nuevas generaciones.
5. “Oh, Qué Será?” (1979)
Otra colaboración con Rubén Blades, esta canción es una versión en español del clásico del brasileño Chico Buarque. Colón la transformó en una pieza salsera cargada de intensidad.
El tema habla de esa fuerza imparable —el deseo, la pasión o incluso la revolución— que no puede contenerse. En el contexto político latinoamericano de finales de los 70, la canción adquirió múltiples lecturas y reafirmó el carácter contestatario de la salsa consciente.
