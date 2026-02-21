5 canciones para recordar al legendario Willie Colón

Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como 'Idilio' y 'Gitana' y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.



"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", dice un comunicado de sus familiares.

Su música vivirá por siempre

Hablar de Willie Colón es hablar de una de las mentes más influyentes en la historia de la salsa. Trombonista, productor y visionario del sonido neoyorquino de los años 70, su obra marcó generaciones. Estas son cinco de sus canciones más memorables y la historia que las convirtió en himnos.

1. “El Gran Varón” (1989)

Aunque muchos la asocian inmediatamente con su voz, la canción fue escrita por el panameño Omar Alfanno. Willie Colón la convirtió en un fenómeno mundial.

“El Gran Varón” cuenta la historia de Simón, un joven rechazado por su padre debido a su identidad de género. En plena década de los 80, cuando el VIH y la discriminación eran temas silenciados, la canción rompió esquemas al abordar la diversidad y la intolerancia con crudeza y humanidad.

Más que un éxito comercial, se transformó en una pieza de impacto social dentro de la música latina.

2. “Pedro Navaja” (1978)

Incluida en el álbum Siembra, esta obra maestra fue interpretada por Rubén Blades, pero producida y respaldada musicalmente por Colón.

La canción narra la historia de un delincuente callejero en Nueva York y está inspirada parcialmente en “Mack the Knife”. Con una estructura narrativa casi cinematográfica, “Pedro Navaja” llevó la salsa a otro nivel, incorporando crítica social y relato urbano.

Siembra se convirtió en uno de los discos de salsa más vendidos de la historia, consolidando la dupla Colón–Blades como revolucionaria.