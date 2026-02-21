Inicio
Entretenimiento

Hijo de Giovanny Ayala se confiesa sobre su secuestro

Sáb, 21/02/2026 - 10:32
"Eso no se lo desea uno ni al peor enemigo", Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, recordó cuando estuvo secuestrado meses atrás.
Miguel Ayala secuestro
Créditos:
Redes sociales

Giovanny Ayala, uno de los máximos exponentes del género en Colombia, vivió en diciembre uno de los capítulos más dolorosos de su vida: el secuestro de su hijo, Miguel Ayala, quien permaneció 11 días privado de la libertad tras una presentación en el Cauca.

Meses después del dramático episodio, el joven artista rompió el silencio en una entrevista concedida a la emisora La Kalle, donde entregó detalles inéditos sobre cómo vivió el cautiverio y el momento de su liberación.

Un secuestro que conmocionó al país

Giovanny Ayala, nacido en Granada, Meta, ha construido una sólida carrera musical con canciones de despecho y relatos cotidianos que lo posicionan como referente de la música popular colombiana. Sin embargo, el éxito artístico quedó en segundo plano cuando se confirmó el secuestro de su hijo.

Miguel Ayala, quien decidió seguir los pasos de su padre en la música, fue abordado junto a su equipo de trabajo tras una presentación en el departamento del Cauca. Lo que inicialmente parecía un robo terminó convirtiéndose en un secuestro que mantuvo en vilo a su familia y a miles de seguidores.

Durante 11 días, las oraciones y mensajes de apoyo inundaron las redes sociales, mientras sus familiares pedían por su pronta liberación.

“Fue de película”: el relato de Miguel Ayala

En diálogo con La Kalle, el joven artista recordó los momentos de angustia que marcaron su vida.

“Yo pensé que era un robo, fue de película. Era agache la cabeza. Yo tenía el bolso aquí entonces era la plata, la plata y yo: no tenemos, llévese todo, llévese el celular”, relató.

Según su testimonio, tras ser interceptados fueron obligados a caminar durante aproximadamente una hora por terrenos difíciles: agua, piedras y largas distancias que aumentaban el miedo y la incertidumbre.

“Eso no se lo desea uno ni al peor enemigo”, confesó.

Miguel explicó que incluso pidieron que les cubrieran el rostro con bolsas para evitar ver a sus captores y, según sus palabras, esa decisión terminó siendo clave. Los secuestradores les advirtieron que, si intentaban rescatarlos, los matarían de inmediato.

El momento más impactante llegó durante la liberación. “Yo de una escuché el tiro y me agaché y yo decía: ¿son buenos o malos? Nos apuntaron y ya nos decían ‘bienvenidos a la libertad’”, recordó.

Secuelas emocionales tras el cautiverio

Aunque el joven recuperó su libertad, el episodio dejó profundas secuelas emocionales en él y en su familia. Durante el tiempo que estuvo desaparecido, los detalles fueron escasos, lo que incrementó la angustia.

Para Giovanny Ayala, reconocido por éxitos que han marcado generaciones dentro de la música popular, el episodio representó una prueba personal que trascendió cualquier escenario artístico.

Hoy, padre e hijo continúan enfocados en sus carreras musicales, pero el recuerdo de esos 11 días permanece como una experiencia límite que transformó sus vidas.

Creado Por
Kienyke.com
Giovanny Ayala
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Hijo de Giovanny Ayala se confiesa sobre su secuestro
Miguel Ayala secuestro
"Eso no se lo desea uno ni al peor enemigo", Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, recordó cuando estuvo secuestrado meses atrás.
Deportes
La condición a Falcao para que juegue en el Mundial
Radamel Falcao Mundial 2026
Néstor Lorenzo habría puesto una condición para que Radamel Falcao vuelva a jugar con la Selección Colombia y participe en el Mundial 2026.
Política
El “tatequieto” de la Corte Suprema a Benedetti
Armando Benedetti Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia rechazó la denuncia de Armando Benedetti a este grupo de senadores y representantes a la cámara.
Política
Los fuertes cuestionamientos de Petro a Álvaro Hernán Prada
Petro critica a Álvaro Hernán Prada
El presidente Gustavo Petro pidió que el magistrado Álvaro Hernán Prada se retirara como árbitro electoral por este motivo.