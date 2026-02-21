Hijo de Giovanny Ayala se confiesa sobre su secuestro

Giovanny Ayala, uno de los máximos exponentes del género en Colombia, vivió en diciembre uno de los capítulos más dolorosos de su vida: el secuestro de su hijo, Miguel Ayala, quien permaneció 11 días privado de la libertad tras una presentación en el Cauca.

Meses después del dramático episodio, el joven artista rompió el silencio en una entrevista concedida a la emisora La Kalle, donde entregó detalles inéditos sobre cómo vivió el cautiverio y el momento de su liberación.

Un secuestro que conmocionó al país

Giovanny Ayala, nacido en Granada, Meta, ha construido una sólida carrera musical con canciones de despecho y relatos cotidianos que lo posicionan como referente de la música popular colombiana. Sin embargo, el éxito artístico quedó en segundo plano cuando se confirmó el secuestro de su hijo.

Miguel Ayala, quien decidió seguir los pasos de su padre en la música, fue abordado junto a su equipo de trabajo tras una presentación en el departamento del Cauca. Lo que inicialmente parecía un robo terminó convirtiéndose en un secuestro que mantuvo en vilo a su familia y a miles de seguidores.

Durante 11 días, las oraciones y mensajes de apoyo inundaron las redes sociales, mientras sus familiares pedían por su pronta liberación.

“Fue de película”: el relato de Miguel Ayala

En diálogo con La Kalle, el joven artista recordó los momentos de angustia que marcaron su vida.

“Yo pensé que era un robo, fue de película. Era agache la cabeza. Yo tenía el bolso aquí entonces era la plata, la plata y yo: no tenemos, llévese todo, llévese el celular”, relató.