Hijo de Giovanny Ayala se confiesa sobre su secuestro

Giovanny Ayala, uno de los máximos exponentes del género en Colombia, vivió en diciembre uno de los capítulos más dolorosos de su vida: el secuestro de su hijo, Miguel Ayala, quien permaneció 11 días privado de la libertad tras una presentación en el Cauca.
Meses después del dramático episodio, el joven artista rompió el silencio en una entrevista concedida a la emisora La Kalle, donde entregó detalles inéditos sobre cómo vivió el cautiverio y el momento de su liberación.
Un secuestro que conmocionó al país
Giovanny Ayala, nacido en Granada, Meta, ha construido una sólida carrera musical con canciones de despecho y relatos cotidianos que lo posicionan como referente de la música popular colombiana. Sin embargo, el éxito artístico quedó en segundo plano cuando se confirmó el secuestro de su hijo.
Miguel Ayala, quien decidió seguir los pasos de su padre en la música, fue abordado junto a su equipo de trabajo tras una presentación en el departamento del Cauca. Lo que inicialmente parecía un robo terminó convirtiéndose en un secuestro que mantuvo en vilo a su familia y a miles de seguidores.
Durante 11 días, las oraciones y mensajes de apoyo inundaron las redes sociales, mientras sus familiares pedían por su pronta liberación.
“Fue de película”: el relato de Miguel Ayala
En diálogo con La Kalle, el joven artista recordó los momentos de angustia que marcaron su vida.
“Yo pensé que era un robo, fue de película. Era agache la cabeza. Yo tenía el bolso aquí entonces era la plata, la plata y yo: no tenemos, llévese todo, llévese el celular”, relató.
Según su testimonio, tras ser interceptados fueron obligados a caminar durante aproximadamente una hora por terrenos difíciles: agua, piedras y largas distancias que aumentaban el miedo y la incertidumbre.
“Eso no se lo desea uno ni al peor enemigo”, confesó.
Miguel explicó que incluso pidieron que les cubrieran el rostro con bolsas para evitar ver a sus captores y, según sus palabras, esa decisión terminó siendo clave. Los secuestradores les advirtieron que, si intentaban rescatarlos, los matarían de inmediato.
El momento más impactante llegó durante la liberación. “Yo de una escuché el tiro y me agaché y yo decía: ¿son buenos o malos? Nos apuntaron y ya nos decían ‘bienvenidos a la libertad’”, recordó.
Secuelas emocionales tras el cautiverio
Aunque el joven recuperó su libertad, el episodio dejó profundas secuelas emocionales en él y en su familia. Durante el tiempo que estuvo desaparecido, los detalles fueron escasos, lo que incrementó la angustia.
Para Giovanny Ayala, reconocido por éxitos que han marcado generaciones dentro de la música popular, el episodio representó una prueba personal que trascendió cualquier escenario artístico.
Hoy, padre e hijo continúan enfocados en sus carreras musicales, pero el recuerdo de esos 11 días permanece como una experiencia límite que transformó sus vidas.