Filtran supuestos chats subidos de tono de Juanda Caribe con otras mujeres

El nombre de Juanda Caribe vuelve a ser tendencia. Reconocido por exaltar la cultura costeña a través del humor digital, atraviesa uno de los momentos más polémicos de su carrera tras varios enfrentamientos dentro de La Casa de los Famosos Colombia y recientes acusaciones que circulan en redes sociales.

Lea también: Conozca a la guapa esposa colombiana de Gian Marco de A otro nivel

El creador de contenido, que se había ganado el cariño del público por sus personajes y ocurrencias, ahora enfrenta cuestionamientos que han cambiado la percepción de parte de la audiencia.

De fenómeno digital a figura del reality

Juanda Caribe es uno de los humoristas más conocidos de la región Caribe. Su estilo, basado en la sátira cotidiana y en la identidad cultural costeña, le abrió puertas en televisión nacional.

Participó en producciones del Canal RCN como MasterChef Celebrity Colombia en 2019, ¿Quién es la máscara? Colombia y el programa matutino El Desayuno.

Actualmente integra la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, donde inicialmente logró consolidarse como uno de los concursantes favoritos gracias a su humor y capacidad de generar contenido dentro del formato 24/7.

El comentario a Karola que desató críticas

La controversia comenzó tras la llegada de Karola al reality. Durante una conversación, Juanda lanzó un comentario sobre su físico que generó incomodidad tanto dentro como fuera de la casa:

Recoge las tetas que las tienes caídas

Karola respondió de inmediato:

¿Que las tengo caídas? Y deliciosas también, mi amor

Aunque el intercambio quedó en tono confrontativo, en redes sociales muchos televidentes consideraron que el comentario fue inapropiado y cuestionaron la actitud del humorista.

El enfrentamiento con Alexa Torres

Días después, se produjo otro momento tenso con Alexa Torres, a raíz de una seña conocida como “botar el chupo”, que fue interpretada por la influencer como un gesto obsceno de connotación sexual.

La situación escaló cuando el esposo de Alexa, durante una visita al programa, encaró a Juanda Caribe y lo señaló por su comportamiento hacia una mujer dentro del reality.

Ante las acusaciones, el comediante respondió:

Si usted tiene algo en contra mío o tiene que hablar algo conmigo, dígamelo a mí. Jamás en esta casa he hablado de sexo. Y si es así, pongo mi chaqueta y me voy hoy porque tengo una hija de 8 meses y jamás he hablado de sexo en esta casa

Además, manifestó a la producción que no realizaría ninguno de sus formatos hasta que Alexa se retractara.

Redes sociales y nuevas acusaciones

Los enfrentamientos no solo impactaron la dinámica del programa, sino también la percepción digital del participante. En plataformas como X, algunos usuarios han señalado un supuesto favoritismo del canal hacia el humorista debido al contenido que genera. Incluso una mujer sacó pantallazos de una supuesta conversación con el barranquillero, en los que aparentemente él la agrede por no acceder a tener relaciones con él.