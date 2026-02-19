Las duras confesiones de Carolina Ramírez sobre el embarazo

Carolina Ramírez sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada a los 42 años hace un par de semanas. La noticia fue revelada a través de su cuenta oficial de Instagram y acompañada por una entrevista para la revista Marie Claire, donde protagoniza la portada de la más reciente edición celebrando esta nueva etapa de su vida.

La actriz, ampliamente recordada por su papel protagónico en la exitosa serie La reina del flow, atraviesa un momento personal y profesional significativo. Su embarazo marca un capítulo especial que combina maternidad, carrera artística y reflexión sobre los desafíos que implica gestar después de los 40.

Las complicaciones que enfrentó durante el embarazo

En conversación con Vibra con el presentador Carlos Vargas, Carolina Ramírez habló con franqueza sobre los retos médicos que ha vivido en este proceso.

“Cuando tienes 42 años y estás embarazada, es como decir, Dios puede hacer cualquier cosa. Me encontraron un hematoma al inicio del embarazo, pero nada grave”, relató. Sin embargo, explicó que las intensas jornadas de trabajo relacionadas con el lanzamiento de la tercera temporada La reina del flow afectaron su salud y la llevaron a estar hospitalizada durante siete días.