La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia sigue consolidándose como uno de los programas más comentados de 2026. A poco más de un mes de su estreno, el reality mantiene el ritmo, suma momentos virales cada semana y ahora sorprende con un anuncio que tiene en vilo a los seguidores: el regreso de Melissa Gate.

La creadora de contenido, recordada por su fuerte paso en la segunda temporada del programa del Canal RCN, vuelve a la casa más famosa del país en un rol que promete cambiar la dinámica del juego.

Melissa Gate regresa como invitada especial del jefe

Melissa Gate, que quedó en segunda posición en la edición 2025 y perdió contra Andrés Altafulla, vuelve a La casa de los famosos como invitada especial del jefe. Su participación será temporal, con una estadía confirmada de una semana, pero con un papel activo dentro de la convivencia.