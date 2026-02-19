La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia sigue consolidándose como uno de los programas más comentados de 2026. A poco más de un mes de su estreno, el reality mantiene el ritmo, suma momentos virales cada semana y ahora sorprende con un anuncio que tiene en vilo a los seguidores: el regreso de Melissa Gate.
La creadora de contenido, recordada por su fuerte paso en la segunda temporada del programa del Canal RCN, vuelve a la casa más famosa del país en un rol que promete cambiar la dinámica del juego.
Melissa Gate regresa como invitada especial del jefe
Melissa Gate, que quedó en segunda posición en la edición 2025 y perdió contra Andrés Altafulla, vuelve a La casa de los famosos como invitada especial del jefe. Su participación será temporal, con una estadía confirmada de una semana, pero con un papel activo dentro de la convivencia.
Este nuevo rol le permitirá intervenir directamente en las actividades del programa, opinar sobre las estrategias de los actuales participantes e incluso influir en ciertas dinámicas internas.
Su nombre nunca dejó de sonar en redes sociales. Desde su salida en 2025, su fandom ha permanecido activo, convirtiéndola en una de las figuras más recordadas del formato.
¿Cómo puede afectar su regreso en La Casa de los Famosos Colombia 3?
La antioqueña se destacó en su temporada por su estrategia clara, carácter fuerte y capacidad para enfrentar conflictos sin evasivas. Esa combinación la llevó hasta la final y la convirtió en tendencia digital en múltiples ocasiones.
Ahora, con mayor experiencia y en un contexto distinto, su presencia podría:
-
Alterar alianzas consolidadas.
-
Generar nuevas tensiones dentro de la casa.
-
Poner a prueba el liderazgo de algunos participantes.
-
Aumentar el nivel estratégico del juego.
Al ingresar como invitada especial, no será una simple visitante: tendrá voz, opinión e impacto real en la convivencia. Esto incrementa la incertidumbre entre los concursantes y eleva la expectativa del público.