Carlos Torres se ha consolidado como uno de los actores más atractivos y talentosos de la televisión nacional. Con más de dos décadas de trayectoria, su nombre volvió a ocupar titulares gracias al rotundo éxito de la tercera temporada de La Reina del Flow, donde interpreta a Charly Flow.

De ‘Padres e Hijos’ a protagonista de grandes producciones

El debut de Torres en la pantalla chica se dio en 2005 en la recordada novela Padres e Hijos, donde interpretó a Jerónimo cuando apenas tenía 17 años. Ese papel marcó el inicio de una carrera ascendente.

En 2009 llegó su primer protagónico en Amor, mentiras y video, consolidándolo como una de las nuevas promesas de la televisión nacional. Desde entonces, participó en múltiples producciones hasta que en 2018 alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera con el personaje de Charly Flow, un papel que cautivó a la audiencia y lo catapultó a la fama internacional.

El fenómeno Charly Flow y la tercera temporada

Con el estreno de la tercera temporada de La Reina del Flow, la historia ha dado un giro inesperado gracias a la incorporación de nuevos personajes y conflictos que han revitalizado la trama.

En esta nueva entrega, Charly Flow ha asumido un rol aún más protagónico, algo que el propio Carlos Torres ha celebrado en distintas entrevistas. El actor ha manifestado sentirse satisfecho con la evolución de su personaje y con la recepción positiva del público.

La serie, que se ha convertido en un fenómeno internacional, continúa generando conversación en redes sociales y manteniendo vigente a su elenco principal.

El embarazo de Carolina Ramírez sorprendió a los fans

Una de las noticias que acompañó el estreno de la nueva temporada fue el anuncio del embarazo de Carolina Ramírez, quien interpreta a Yeimy Montoya.

La actriz dio a conocer la noticia junto a su pareja, Martín Cornide, a través de la portada de la revista Marie Claire en su edición de diciembre. Allí posó mostrando su vientre y compartió un emotivo mensaje:

A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso

El anuncio generó miles de reacciones y felicitaciones por parte de sus seguidores y colegas.

La química entre Carlos Torres y Carolina Ramírez

Uno de los aspectos más comentados por los fans es la evidente química entre Carlos Torres y Carolina Ramírez en pantalla. En entrevista con la emisora Los 40, él habló sobre esa conexión que traspasa la ficción.

“A mí como actor se me hace muy chévere que vean esa química entre Caro y yo, que es real. Al final es lo que uno quiere que vean. Yo a Caro la adoro. Me parece muy bonito que la gente se conecte al nivel de que en la vida real quieran que seamos pareja. Creo que ha sido el éxito de la novela y una de las cosas más bonitas que puedo valorar: compartir set con Caro. Nos entendemos muy bien”, expresó.