Continúa el rifirrafe entre Alexa y Juanda Caribe de La casa de los famosos

La tensión volvió a apoderarse de La Casa de los Famosos tras un fuerte cruce entre Alexa Torres y Juanda Caribe, que desató una ola de reacciones en redes sociales y puso nuevamente al reality en el centro de la conversación digital.

¿Quién es Alexa Torres?

Alexa Torres es recordada por su paso por Yo me llamo, del Canal Caracol, donde interpretó a la cantante Farina. Años después, logró ingresar a La Casa de los Famosos Colombia por votación del público, destacándose frente a participantes como Alejandra de El Desafío, Clara Diago, Tina Janna y la modelo Paola Cospi.

Con 1,8 millones de seguidores en Instagram, Torres se ha consolidado como una creadora de contenido influyente. Sin embargo, dentro del reality su nombre ha estado ligado a constantes discusiones, especialmente con Juanda Caribe, uno de los participantes más mediáticos de la temporada.

El comentario que encendió la polémica

Juanda Caribe venía ganándose el respaldo del público gracias a sus personajes y contenido humorístico. No obstante, la llegada de Karola cambió la percepción de muchos televidentes.

Durante una conversación, el barranquillero lanzó un comentario sobre el físico de la participante:

“Recoge las tetas que las tienes caídas”, a lo que ella respondió de inmediato: “¿Qué las tengo caídas? Y deliciosas también, mi amor”.

Aunque la creadora de contenido reaccionó con firmeza, posteriormente hizo las paces, lo que para algunos internautas habría ocurrido por petición del “Jefe” del programa.

El mensaje del prometido de Alexa en pleno ‘congelado’

La situación escaló aún más en la gala del domingo 15 de febrero, cuando Alexa recibió la visita de su prometido, Jhorman Toloza, durante la dinámica del “congelado”.

Frente a las cámaras, el hombre envió un mensaje directo a Juanda Caribe:

A usted le falta tener los de un hombre de no meterse con el físico de nadie, mucho menos de una mujer... Aquí te pongo los cucos, papá, que se debe poner cuando quiera hablar de una mujer

El momento generó aplausos dentro y fuera de la casa, pero también desató una nueva confrontación.

Ultimátum y discusión en vivo

Tras la salida de Jhorman Toloza, Juanda Caribe protagonizó una acalorada discusión con Alexa Torres. El influencer le dio 24 horas para retractarse de las declaraciones de su prometido frente a las cámaras, lo que generó aún más rechazo en redes.

En X (antes Twitter), usuarios cuestionaron el comportamiento del barranquillero y señalaron un supuesto favoritismo del canal hacia él debido al contenido que produce. Incluso, se difundieron clips donde Caribe afirma que no realizará sus formatos si Alexa no se retracta, actitud que muchos calificaron como reprochable.

Algunos internautas también denunciaron que el canal habría eliminado un video de la discusión donde, según ellos, Juanda quedaba mal parado.

La repetición del video y la frase que indignó

Durante la emisión del lunes 16 de febrero en RCN Televisión, el “Jefe” ordenó repetir el video del enfrentamiento. Allí se escucha a Juanda decirle a Alexa, acompañado de una seña, que “bote el chupo”.