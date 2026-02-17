Esto cuesta la isla que está vendiendo Shakira

La compra de Bonds Cay se dio en un contexto en el que Shakira apostaba por diversificar su patrimonio con proyectos inmobiliarios ambiciosos. Según versiones de la época, el negocio habría sido gestionado cuando Antonio de la Rúa, entonces su pareja, manejaba parte de sus asuntos financieros.

El plan no era simplemente adquirir un paraíso privado. La visión iba más allá.

El ambicioso proyecto de hotel de lujo que nunca se construyó

La idea inicial contemplaba desarrollar un complejo hotelero de lujo en la isla, pensado como un destino exclusivo para figuras del entretenimiento y personalidades de alto perfil internacional.

Entre los inversionistas vinculados al terreno figuraba también Roger Waters, reconocido mundialmente por su trayectoria con la banda Pink Floyd.

El proyecto prometía convertir a Bonds Cay en uno de los enclaves más exclusivos del Caribe. Sin embargo, con el paso de los años, la iniciativa perdió impulso y finalmente no se desarrolló ningún resort en el lugar. Tras casi dos décadas sin avances significativos, el plan inmobiliario terminó diluyéndose.

¿Cuánto cuesta hoy la isla de Shakira?

De acuerdo con reportes de portales especializados en bienes raíces internacionales, Bonds Cay salió nuevamente al mercado a través de una firma inmobiliaria global con un valor estimado cercano a:

25 millones de euros

Aproximadamente 33 millones de dólares

Más de 100 mil millones de pesos colombianos

Cuando fue adquirida en 2006, la artista habría pagado cerca de 16 millones de dólares, lo que indica que el valor del terreno prácticamente se duplicó con el paso del tiempo.

Así es Bonds Cay: 263 hectáreas de exclusividad en el Caribe

La isla cuenta con características que la convierten en una propiedad altamente codiciada:

263 hectáreas de bosque nativo

Más de 21 kilómetros de costa

Playas de arena blanca

Aguas cristalinas

Acceso únicamente por barco o helicóptero

Estas condiciones la posicionan como un destino de lujo absoluto, ideal para desarrollos turísticos exclusivos o para quienes buscan privacidad total en el Caribe.