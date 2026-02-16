Juanda Caribe atraviesa uno de los momentos más mediáticos de su carrera tras una controversia ocurrida en la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia. Conocido por su talento para imitar voces y personajes, ha sido tendencia en redes sociales luego de una escena que generó indignación entre televidentes y figuras públicas.

De imitador viral a figura de la televisión nacional

El ascenso del creador de contenido en el mundo del entretenimiento fue impulsado por su sorprendente capacidad para imitar voces de cantantes y personalidades reconocidas. Ese talento lo llevó a conquistar plataformas digitales y posteriormente a participar en formatos televisivos de alto rating como MasterChef Celebrity Colombia del Canal RCN.

Su estilo espontáneo, caribeño y cargado de humor lo consolidó como una de las figuras emergentes más queridas del entretenimiento regional. Sin embargo, su ingreso a la nueva temporada de La Casa de los Famosos Colombia lo ha puesto bajo una lupa distinta: la de la convivencia 24/7 frente a las cámaras.

El comentario que desató la controversia

La polémica comenzó tras la llegada de Karola al reality. En medio de una interacción, Juanda lanzó un comentario sobre el físico de la creadora de contenido que generó incomodidad inmediata:

“Recoge las tetas que las tienes caídas”.

Karola respondió sin titubeos: “¿Que las tengo caídas? Y deliciosas también, mi amor”.

Aunque para algunos se trató de un intercambio dentro del tono del programa, para muchos espectadores el comentario fue inapropiado y machista, lo que encendió el debate en redes sociales.

La intervención de Jhorman Toloza y el tenso “congelado”

La situación escaló cuando Jhorman Toloza, esposo de Karola, intervino durante una dinámica del programa. Frente a las cámaras, reprochó a Juanda por referirse al físico de las mujeres y le entregó una prenda de ropa interior femenina, afirmando:

“Se debe poner cuando quiera hablar de una mujer, ¿listo? Cuando quiera hablar de una mujer, se los pone”.

El gesto generó un momento de alta tensión dentro de la casa. Tras el “congelado”, Juanda respondió visiblemente afectado:

Si usted tiene algo en contra mío o tiene que hablar algo conmigo, dígamelo a mí. Jamás en esta casa he hablado de sexo. Y si es así, pongo mi chaqueta y me voy hoy, porque tengo una hija de 8 meses y jamás he hablado de sexo en esta casa

Además, manifestó que no realizaría ninguno de sus formatos dentro del programa hasta que se produjera una retractación pública.

Redes divididas: críticas y respaldo

El episodio provocó una avalancha de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionaron la actitud del humorista y señalaron la necesidad de mayor responsabilidad en televisión nacional, otros defendieron que el comentario fue sacado de contexto.

En medio de la controversia, Sheila Gandara, pareja de Juanda Caribe y madre de su hija, publicó un emotivo mensaje de apoyo que rápidamente se viralizó. En su publicación destacó la capacidad del comediante para aprender de los errores y crecer ante la adversidad: