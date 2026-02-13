Tremenda foto con la que Isabella Ladera confirmó su embarazo

Isabella Ladera vuelve a ocupar titulares. Tras meses marcados por polémicas y exposición mediática, ahora confirmó su embarazo junto a su actual pareja, el modelo peruano Hugo García, cerrando así un capítulo complejo en su vida personal y abriendo otro lleno de expectativas.

La creadora de contenido, quien cuenta con millones de seguidores en TikTok e Instagram, ha construido una marca personal basada en moda, lifestyle y música. Sin embargo, su popularidad creció exponencialmente tras su mediático romance con Beéle.

¿Qué pasó con Beéle?

La relación entre Isabella Ladera y el cantante estuvo rodeada de controversia desde el inicio. Ambos fueron señalados por iniciar su romance en medio de rupturas sentimentales: Brandon mantenía una relación con Camila 'Cara' Rodríguez, mientras que Isabella estaba vinculada al padre de su hija, Isander Pérez.

El escándalo alcanzó otro nivel cuando se filtró un video íntimo protagonizado por la pareja, material que rápidamente se viralizó en redes sociales y plataformas digitales.

Ante la situación, la venezolana publicó un contundente mensaje en el que aseguró que solo “dos personas” tenían acceso al video y que su difusión fue sin consentimiento, calificándolo como:

Una de las traiciones más crueles que he vivido

La influencer afirmó haber sido víctima de burlas, juicios y ataques, mientras —según sus palabras— el responsable permanecía en silencio:

No soy la primera ni la única. No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó y yo sigo aquí, de pie con la frente en alto, por mí, por mi familia y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista

Además, confirmó que estaba tomando acciones legales y recibiendo asesoría jurídica para proceder por las vías correspondientes, aunque el material continúa circulando en internet.

Isabella Ladera anuncia su embarazo con Hugo García