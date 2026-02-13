Inicio
“Resentido”, Johanna Fadul quiere sacar a Maiker de La casa de los famosos

Vie, 13/02/2026 - 08:27
Johanna Fadul se pronunció en sus redes sociales argumentando el motivo por el que quiere sacar a Maiker Palacios.
Johanna Fadul quiere sacar a Maiker
Johanna Fadul protagoniza una de las mayores controversias de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, luego de emitir un comentario que fue señalado como racista por la audiencia y que terminó con su expulsión del programa el pasado 1 de febrero.

El hecho generó una ola de rechazo en redes sociales, pronunciamientos de otros participantes y un intenso debate sobre discriminación racial en la televisión colombiana.

El comentario que desató la polémica

La situación ocurrió durante la dinámica conocida como “posicionamiento”, actividad previa a la eliminación dominical en la que los concursantes deben explicar públicamente por qué desean que otro participante abandone la competencia.

Fue en ese momento cuando Johanna Fadul se dirigió a su compañero Campanita con una frase que encendió la controversia: aseguró que tenía “el alma y la mente igual de oscuras que su color de piel”.

El comentario fue interpretado por muchos televidentes como un ataque basado en estereotipos raciales. La reacción fue inmediata tanto dentro de la casa como en plataformas digitales, donde cientos de usuarios calificaron las palabras como racistas e inaceptables.

Maiker alza la voz y cambia su rol en el reality

Uno de los participantes que reaccionó con mayor firmeza fue Maiker, influencer que hasta entonces había sido señalado por algunos como un “mueble” dentro del programa por su bajo perfil.

Maiker expresó su indignación frente a lo ocurrido y habló sobre las situaciones de racismo que muchas personas negras enfrentan a diario y que, en muchas ocasiones, deben pasar por alto. Su postura lo puso en el centro de la conversación pública.

No obstante, su intervención también generó divisiones. Parte del público comenzó a cuestionar su participación en el reality, lo que derivó en su nominación para ir a eliminación.

Las declaraciones de Johanna Fadul en Instagram

Tras la nominación de Maiker, la bogotana celebró la noticia a través de sus redes sociales, lo que volvió a encender la polémica.

En un mensaje publicado en Instagram, la actriz afirmó:

Voy por Maiker, ese pelao es muy intocable, todo lo cuestiona, todo le afecta. Yo considero, y si lastima, no haber estado allá dentro para tirársela en la cara. Me parece un ser humano resentido, tocado, no pasa media, tiene el ego por allá, mejor dicho, pasa la estratosfera y mucho más

Las declaraciones provocaron nuevas críticas en redes sociales. Varios usuarios cuestionaron la sinceridad del arrepentimiento que la actriz había manifestado previamente.

Comentarios como “Aquí demuestra que Johanna nunca se arrepintió de verdad” o “¿Aún creen que se arrepiente de lo que dijo?” inundaron las plataformas digitales, reavivando el debate sobre responsabilidad y discurso discriminatorio en televisión.

