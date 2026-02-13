Bad Bunny sigue con su gira mundial tras show récord en el Super Bowl

El puertorriqueño Bad Bunny sigue consolidando el alcance mundial de su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’, que este viernes aterriza en Buenos Aires. El artista se presentará en el estadio Monumental en el primero de tres conciertos programados en la capital argentina, luego de una serie de presentaciones en República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú y Chile desde noviembre.

Después de Argentina, el tour continuará por Brasil y posteriormente visitará Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de cerrar el 22 de julio en Bélgica.

Las entradas para la gira se agotaron rápidamente, un fenómeno similar al que ocurrió con la residencia artística de 30 conciertos en Puerto Rico, celebrada entre julio y septiembre de 2025.

El impulso de la gira coincide con un reconocimiento sin precedentes para su más reciente producción, ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, un homenaje a la cultura y la música de Puerto Rico. Este mes, el álbum recibió el Grammy a Mejor Disco del Año, siendo la primera vez que este galardón se entrega a una producción completamente en español.

Durante la ceremonia, el artista expresó un mensaje contundente:

“No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, afirmó al recibir el premio, y añadió: “fuera ICE”.

Un show en el Super Bowl que rompió récords

La llegada de Bad Bunny a Argentina ocurre días después de su participación en el medio tiempo del Super Bowl, donde presentó una oda a Latinoamérica.

Según datos de la firma Nielsen, el espectáculo alcanzó un promedio de 128,2 millones de espectadores, convirtiéndose en el cuarto show más visto en la historia del evento. Solo fue superado por Kendrick Lamar (133,5 millones en 2025), Michael Jackson (133,4 millones en 1993) y Usher (129,3 millones en 2024).

Nielsen también destacó que la presentación rompió récords de interacción en redes sociales como X, Instagram y TikTok, donde múltiples momentos del show se volvieron tendencia mundial.

Reacciones y controversia

Durante el espectáculo, el cantante desplegó las banderas de América Latina y reivindicó que América es todo el continente, no solo Estados Unidos. El gesto fue ampliamente celebrado en Latinoamérica y criticado por sectores de la derecha estadounidense.

El presidente Donald Trump calificó la presentación como “absolutamente terrible, uno de los peores de la historia”, y afirmó que nadie entendió una palabra del artista.

Las críticas del cantante hacia la política migratoria de Trump han sido reiteradas desde que decidió no llevar su gira a Estados Unidos para evitar redadas, postura que volvió a manifestar durante la reciente entrega de los Grammy.

Mientras tanto, el ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’ continúa su recorrido internacional con entradas agotadas y una exposición global que trasciende la música.