Gobierno impondrá inversiones forzosas y nuevo impuesto empresarial

La Casa de Nariño volvió a mover el tablero económico. En el tercer consejo de ministros de la semana, el presidente Gustavo Petro confirmó que el Gobierno expedirá decretos para obligar al sistema financiero a dirigir recursos hacia sectores productivos, en el marco de la emergencia económica decretada por la crisis invernal que afecta a Córdoba y otras regiones.

La decisión revive el debate sobre las inversiones forzosas, figura que meses atrás había quedado archivada tras un acuerdo con la banca.

En agosto de 2024, el Ejecutivo y el sector financiero firmaron el denominado Pacto por el Crédito, que permitió retirar un proyecto de ley que imponía por norma la destinación obligatoria de recursos. El compromiso contemplaba 250 billones de pesos en 18 meses para impulsar vivienda, agricultura, turismo y economía popular.

Sin embargo, el jefe de Estado aseguró que la promesa no se tradujo en el impacto esperado. Según su balance, el crédito siguió concentrándose en consumo y no en producción ni en esquemas asociativos.

Durante 19 sesiones de trabajo, los bancos advirtieron que una imposición legal podría encarecer el crédito y afectar la confianza. Pese a ello, el Gobierno considera que hubo incumplimientos y ahora recurrirá a decretos amparados en la emergencia.

Impuesto al patrimonio para 15.000 empresas

El componente tributario fue otro eje central. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció un decreto que crea un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, enfocado exclusivamente en las 15.000 empresas más grandes del país.

La propuesta excluye a micro, pequeñas y medianas empresas y establece:

0,6 % para patrimonios líquidos hasta 30.000 millones de pesos .



1,2 % para montos superiores.



Un rango entre 200.000 y 600.000 UVT .



De acuerdo con el ministro, aunque la tarifa nominal del impuesto de renta es del 28 %, las grandes compañías estarían pagando una tasa efectiva cercana al 21,3 %, siete puntos menos. El decreto prevé además diferencias entre empresas productivas y rentísticas, como el sector financiero, y bases especiales para cooperativas y cajas de compensación. El impuesto al patrimonio para personas naturales sigue suspendido.

El Ejecutivo también analiza ajustes al impuesto a los juegos de suerte y azar, cuya reforma está en estudio en la Corte y contempla una tarifa del 19 %.

En paralelo, Petro planteó la posibilidad de suspender temporalmente la exportación de carne si esta presiona al alza los precios internos. A su juicio, el incremento de alimentos por encima de la inflación puede afectar el poder adquisitivo y aumentar riesgos de desnutrición. Propuso priorizar la producción nacional de papa, tomate y yuca.

Crédito subsidiado y energía bajo revisión

Como parte de las medidas de alivio, el Gobierno anunció líneas de crédito con tasas compensadas para el agro y microempresas, en coordinación con Finagro y el Banco Agrario, con el objetivo de dinamizar la producción en las zonas afectadas por la ola invernal.

En materia energética, el presidente cuestionó la indexación de contratos al precio del gas y señaló que la generación hidroeléctrica no estaría reflejando menores costos en la tarifa final, mencionando casos como Hidroituango y comparaciones con Central Hidroeléctrica Urrá I.

Con estas decisiones, el Gobierno reabre discusiones de fondo sobre la relación con el sistema financiero, la carga tributaria empresarial y la intervención en mercados estratégicos en medio de la crisis climática.