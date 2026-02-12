Ataque del ELN con drones contra cantón militar en Arauca dejó una oficial herida

El Cantón Militar San Jorge, ubicado en el municipio de Saravena, Arauca, fue blanco de un ataque atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en una acción que dejó herida a una oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y obligó a reforzar la seguridad en toda la región.

De acuerdo con información entregada por el Ejército Nacional, el grupo armado habría empleado aeronaves no tripuladas, conocidas como drones, para lanzar artefactos explosivos contra la guarnición militar. La oficial lesionada fue evacuada de inmediato y trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica especializada.

Tras el ataque, las Fuerzas Militares activaron un operativo de respuesta en el departamento. Según informó la institución, se ordenó el despliegue de tropas de apoyo y se pusieron en marcha capacidades de inteligencia, movilidad aérea y operaciones terrestres con el fin de reforzar la maniobra militar y prevenir nuevas acciones violentas contra unidades oficiales o contra la población civil.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, rechazó el atentado y aseguró que la reacción fue inmediata. Indicó que se intensificaron los operativos en la zona para ubicar a los responsables y neutralizar su accionar. Además, sostuvo que la ofensiva contra el ELN no se detendrá y que la presión operacional continuará en el oriente del país.

La situación de orden público en Arauca sigue siendo compleja debido a la fuerte presencia de grupos armados ilegales, en particular del ELN, que mantiene una influencia histórica en esta zona fronteriza. En las últimas horas, las tropas se mantienen en máxima alerta ante posibles nuevas retaliaciones.

Fuentes militares relacionan esta acción con el bombardeo realizado recientemente por las Fuerzas Militares en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde fueron abatidos siete integrantes del ELN y uno más fue capturado. Esa operación, considerada la primera de este tipo contra esa guerrilla en lo corrido de 2026, permitió además recuperar un corredor estratégico ubicado entre los municipios de El Tarra y Tibú.

De acuerdo con el balance oficial, el golpe en el Catatumbo afectó estructuras clave del grupo armado que, según inteligencia militar, buscan consolidar su control sobre rutas del narcotráfico en esa región del país. Las autoridades consideran que la ofensiva habría debilitado de manera significativa sus capacidades logísticas y operativas.

En ese contexto, el ataque en Saravena sería interpretado como una respuesta del ELN ante la presión militar sostenida en el Catatumbo y otras zonas estratégicas. Mientras avanzan las operaciones, las autoridades mantienen el monitoreo permanente en Arauca y refuerzan la coordinación con la Fuerza Aeroespacial para prevenir nuevos ataques con drones, una modalidad que evidencia la adaptación tecnológica de los grupos armados ilegales.

La situación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas las Fuerzas Militares entreguen un balance actualizado de las operaciones en curso.