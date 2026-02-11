¡Ojo! El Carnaval de Barranquilla anuncia cambios en sus horarios

El Carnaval de Barranquilla 2026 ya tiene todo listo para una nueva edición de la fiesta más grande de Colombia. La organización anunció ajustes en los horarios oficiales de sus principales desfiles, que se realizarán del 14 al 17 de febrero, con el objetivo de optimizar la logística, garantizar el orden y mejorar la experiencia tanto para barranquilleros como para turistas nacionales e internacionales.
La medida busca fortalecer la organización de los eventos masivos y permitir que cada jornada se desarrolle con mayor fluidez en los puntos estratégicos de la ciudad.
Sábado 14 de febrero: Batalla de Flores y Desfile del Rey Momo
El Carnaval 2026 arrancará oficialmente el sábado 14 de febrero a las 10:30 de la mañana con la tradicional Batalla de Flores en el Cumbiódromo de la Vía 40. Este evento, uno de los más esperados, llenará el recorrido de carrozas, comparsas, reinas, grupos folclóricos y artistas que representan la esencia cultural del Caribe colombiano.
Ese mismo día, el Desfile del Rey Momo iniciará a las 2:00 de la tarde por la Calle 17. El recorrido atravesará barrios emblemáticos como Rebolo, Las Nieves, La Chinita y La Luz, hasta culminar en el bulevar de Simón Bolívar, llevando música y tradición a sectores históricos de la ciudad.
Domingo 15 de febrero: Gran Parada de Tradición
El domingo estará dedicado a las raíces culturales del Carnaval. La Gran Parada de Tradición comenzará a las 10:30 de la mañana, exaltando las danzas patrimoniales y expresiones folclóricas más auténticas del Caribe.
En este desfile, el protagonismo recae en manifestaciones como el Congo, el Garabato, el Mapalé y otras danzas tradicionales que mantienen viva la herencia cultural declarada Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
Lunes 16 de febrero: Gran Parada de Comparsas
El lunes 16 de febrero, la creatividad será la protagonista. La Gran Parada de Comparsas arrancará a las 11:30 de la mañana, destacándose por su despliegue de fantasía, coreografías modernas y fusiones musicales.
Este evento combina tradición y contemporaneidad, consolidándose como uno de los desfiles más vibrantes del Carnaval de Barranquilla 2026.
Martes 17 de febrero: Desfile de Joselito, el cierre del Carnaval
El cierre simbólico llegará el martes 17 de febrero a las 4:00 de la tarde con el tradicional Desfile de Joselito Carnaval, que partirá desde la carrera 54 con calle 59.
Con su característico tono teatral y festivo, este desfile representa el “entierro” de Joselito, personaje que simboliza el final de cuatro días de celebración intensa y la despedida oficial de la fiesta.