¡Ojo! El Carnaval de Barranquilla anuncia cambios en sus horarios

Ese mismo día, el Desfile del Rey Momo iniciará a las 2:00 de la tarde por la Calle 17. El recorrido atravesará barrios emblemáticos como Rebolo, Las Nieves, La Chinita y La Luz, hasta culminar en el bulevar de Simón Bolívar, llevando música y tradición a sectores históricos de la ciudad.

Domingo 15 de febrero: Gran Parada de Tradición

El domingo estará dedicado a las raíces culturales del Carnaval. La Gran Parada de Tradición comenzará a las 10:30 de la mañana, exaltando las danzas patrimoniales y expresiones folclóricas más auténticas del Caribe.

En este desfile, el protagonismo recae en manifestaciones como el Congo, el Garabato, el Mapalé y otras danzas tradicionales que mantienen viva la herencia cultural declarada Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Lunes 16 de febrero: Gran Parada de Comparsas

El lunes 16 de febrero, la creatividad será la protagonista. La Gran Parada de Comparsas arrancará a las 11:30 de la mañana, destacándose por su despliegue de fantasía, coreografías modernas y fusiones musicales.

Este evento combina tradición y contemporaneidad, consolidándose como uno de los desfiles más vibrantes del Carnaval de Barranquilla 2026.

Martes 17 de febrero: Desfile de Joselito, el cierre del Carnaval

El cierre simbólico llegará el martes 17 de febrero a las 4:00 de la tarde con el tradicional Desfile de Joselito Carnaval, que partirá desde la carrera 54 con calle 59.

Con su característico tono teatral y festivo, este desfile representa el “entierro” de Joselito, personaje que simboliza el final de cuatro días de celebración intensa y la despedida oficial de la fiesta.