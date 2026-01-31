Inicio
Antioquia y Meta sellan alianza estratégica en Expomalocas 2026

Sáb, 31/01/2026 - 12:49
Los gobernadores de Antioquia y Meta firmaron un memorando de entendimiento en Expomalocas 2026 para impulsar proyectos conjuntos en innovación, inversión y desarrollo agropecuario.
Gobernardor de Antioquia y Gobernadora del Meta
Créditos:
Gobernación de Antioquia

En el marco de Expomalocas 2026, la principal feria agroindustrial y ganadera de la Orinoquía, los departamentos de Antioquia y Meta formalizaron una alianza estratégica orientada a fortalecer la cooperación interregional y el desarrollo de iniciativas conjuntas.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, firmaron un memorando de entendimiento con el objetivo de avanzar en proyectos de innovación pública, promoción de la inversión, fortalecimiento de cadenas de valor estratégicas y creación de plataformas de colaboración entre el sector privado, la academia y el gobierno.

La firma se realizó en Villavicencio, en el marco de la feria, donde Antioquia participa como departamento invitado, reforzando el intercambio económico, productivo y cultural entre ambas regiones.

Una alianza con enfoque productivo y territorial

El gobernador Andrés Julián Rendón destacó que el acuerdo permitirá compartir aprendizajes y experiencias entre territorios con alto potencial agroexportador. Señaló que el desarrollo del puerto en Urabá abre oportunidades para cerca de 500.000 hectáreas con vocación agrícola, y subrayó que cualquier estrategia de producción a gran escala en Colombia debe considerar el papel de los Llanos Orientales.

Por su parte, la gobernadora Rafaela Cortés aseguró que este memorando formaliza un trabajo conjunto que ambos departamentos vienen desarrollando desde hace dos años. Indicó que Meta y Antioquia han avanzado de manera articulada en distintos frentes, entre ellos temas de seguridad, y reiteró la voluntad de continuar fortaleciendo esa cooperación institucional.

Intercambio regional en el corazón de Expomalocas

Antioquia llega a Expomalocas como uno de los principales referentes del sector agropecuario nacional. El departamento cuenta con más de 3,2 millones de cabezas de ganado bovino, lo que representa el 10,6 % del total del país, y lidera la producción agropecuaria con el 14% del PIB agropecuario nacional. Además, el 20 % de sus exportaciones corresponden al sector agrícola.

Durante la jornada, los mandatarios recorrieron los pabellones de la feria, incluido el espacio de Antioquia, donde intercambiaron símbolos representativos de cada región, como el carriel jericoano y el sombrero llanero, en un gesto que reflejó el espíritu de integración cultural y económica que impulsa el acuerdo.

Con esta alianza, Antioquia y Meta buscan consolidar una agenda conjunta que potencie el desarrollo rural, fortalezca la competitividad del sector agroindustrial y aproveche las complementariedades entre dos de los territorios con mayor peso productivo del país.

