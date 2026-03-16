Apagón en Refinería de Cartagena: ¿hay riesgo para el combustible?

Un apagón registrado en la Refinería de Cartagena encendió las alertas sobre el posible impacto en el suministro de combustibles en Colombia. La interrupción del servicio eléctrico, ocurrida el domingo 15 de marzo de 2026, obligó a detener varias unidades de proceso del complejo industrial mientras se evaluaba la situación.

La planta, operada por la petrolera estatal Ecopetrol, informó que la falla en el suministro de energía provocó el apagado temporal de algunas unidades de producción. Tras detectarse el incidente, la compañía activó de inmediato su plan de contingencia para garantizar la seguridad de las operaciones y avanzar en el restablecimiento del sistema.

Según explicó la empresa en un comunicado oficial, los protocolos de seguridad permitieron llevar las unidades afectadas a condiciones controladas. Actualmente se encuentran en modo seguro y energizadas mientras los equipos técnicos trabajan en las acciones necesarias para recuperar completamente la operación del complejo.

La situación generó inquietud sobre una posible afectación en el abastecimiento de combustibles, dado el papel estratégico que cumple esta instalación dentro del sistema energético nacional. Sin embargo, Ecopetrol aclaró que el evento no tendrá impacto en el suministro de gasolina, diésel u otros derivados del petróleo en el país.

De acuerdo con la compañía, la refinería cuenta con inventarios suficientes que permiten garantizar el abastecimiento normal de combustibles tanto en la región Caribe como en el resto del territorio nacional mientras se supera la contingencia.

“El hecho no altera el normal suministro de combustible a la costa Caribe ni al resto del país, dado que la refinería cuenta con suficientes inventarios de respaldo para abastecer la demanda nacional”, indicó la empresa en su reporte oficial.

Además, la petrolera señaló que el incidente no dejó personas lesionadas ni provocó daños en la infraestructura de la planta, lo que facilitó mantener la situación bajo control desde los primeros momentos.

El complejo industrial, conocido como Refinería de Cartagena o Reficar, es uno de los principales centros de refinación del país. Actualmente tiene una capacidad de producción cercana a los 200.000 barriles de petróleo por día, lo que lo convierte en una pieza clave para el abastecimiento energético de Colombia.

Debido a la magnitud de su operación, cualquier interrupción en sus procesos suele generar preocupación en el mercado energético y en el sector de transporte, que depende del suministro constante de combustibles para su funcionamiento.

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Ante este panorama, Ecopetrol explicó que el plan de contingencia continuará activo mientras se adelantan los trabajos para restablecer completamente las unidades que quedaron fuera de servicio. Durante este proceso, los equipos técnicos realizan evaluaciones del sistema eléctrico y ejecutan los procedimientos necesarios para el retorno gradual a la normalidad operativa.

De manera paralela, la compañía anunció que las causas que originaron la falla eléctrica serán objeto de investigación. El análisis técnico buscará determinar el origen del evento y establecer medidas que permitan prevenir situaciones similares en el futuro.

Mientras avanzan estas labores, la empresa aseguró que mantiene monitoreo permanente tanto sobre la operación de la refinería como sobre los niveles de inventario de combustibles, con el fin de garantizar la estabilidad del suministro en el país.