En el pabellón tres de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, donde el ruido suele ser visual: portadas que compiten entre firmas, filas y flashes, hay un lugar donde la lectura ocurre de otra manera. El stand 139 no grita: invita. Y cuando alguien se acerca, lo hace distinto. No solo mira. Toca.

Allí, entre libros con relieve y juegos que parecen diseñados para reunir, la idea de acceso deja de ser un discurso y se vuelve experiencia. Hay páginas que no se pasan con los ojos, sino con las yemas de los dedos. Hay historias que no se ven, pero se sienten. Y en ese gesto se revela algo más profundo: durante mucho tiempo, la cultura ha tenido puertas que no todos podían abrir.

Dado Editorial Sensorial nació hace 18 años como la tesis de grado de Óscar Díaz. Lo que empezó como un ejercicio académico se convirtió, con los años, en una apuesta sostenida por la inclusión. Primero, enfocada en personas con discapacidad visual. Después, ampliada hacia otras formas de diversidad: discapacidad auditiva, movilidad reducida, neurodivergencias. La pregunta que, desde entonces, atraviesa este trabajo editorial ha sido: ¿quiénes han quedado por fuera de la lectura?