¿Frisby perdió su marca en España? Abogada lo explica

El tema genera incertidumbre porque no se trata únicamente de lo que ocurrió, sino de lo que podría suceder en las próximas instancias. Aunque ya hubo una decisión en territorio español, el proceso aún no está completamente cerrado.

Cuando una empresa obtiene un registro de marca, adquiere el derecho exclusivo de utilizar su nombre, logotipo y elementos comerciales dentro de un mercado determinado. Esto impide que terceros usen esa identidad sin autorización.

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Sin embargo, en el caso de Frisby Colombia, la caducidad implica que perdió ese derecho en España. Esto permite que otra empresa, como Frisby España, utilice la marca sin enfrentar consecuencias legales dentro de ese país.

El factor clave: uso real de la marca

Uno de los puntos más relevantes del caso es el concepto de uso real de la marca. Las normas internacionales establecen que no basta con registrar una marca; es necesario demostrar que existe actividad comercial en el territorio.

Según la explicación, Frisby Colombia no habría comercializado productos en España durante aproximadamente 25 años, pese a haber registrado la marca en 2001. Esta falta de presencia permitió que se declarara la caducidad.

Además, estudios realizados en España evidenciaron un bajo reconocimiento de la marca, lo que reforzó la idea de que no tenía posicionamiento en ese mercado.

Tras la decisión, se confirmó que las tres marcas registradas por Frisby Colombia en España caducaron. También se levantaron las medidas cautelares que impedían a Frisby España operar.

Esto significa que actualmente Frisby España puede usar el nombre, abrir tiendas y explotar comercialmente la marca sin restricciones legales. En términos prácticos, la empresa colombiana perdió la exclusividad en ese territorio.

¿El caso está cerrado? La última instancia

A pesar de este panorama, el proceso no ha terminado. Frisby Colombia aún puede acudir a una instancia superior en la Unión Europea, que tendrá la última palabra sobre la caducidad.

Si esta entidad decide que la marca no debía caducar, Frisby España tendría que modificar su identidad comercial y detener el uso del nombre. De lo contrario, la pérdida de derechos sería definitiva.

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El caso también incluye una demanda por indemnización presentada por Frisby España. Esta acción busca compensar los ingresos que dejaron de percibir durante el tiempo en que no pudieron operar por las medidas legales.

Sin embargo, este proceso es independiente y será resuelto por un juez, quien evaluará si procede o no dicha compensación.

El conflicto entre Frisby Colombia y Frisby España evidencia la importancia del uso comercial de las marcas registradas. Más allá del registro, la actividad en el mercado es determinante para mantener los derechos.

La decisión final será clave no solo para la empresa, sino como referencia para otros casos similares en el ámbito internacional.