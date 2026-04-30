La escritora española Sandra Miró habló con KienyKe durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá sobre el lanzamiento de Yo en tu casa y tú en la mía, su nueva novela romántica juvenil, una historia que mezcla humor, vecinos, afecto y una relación que nace desde el desencuentro.

Miró, nacida en Madrid, llegó por segundo año consecutivo a la feria en Colombia, un escenario que considera parte de un sueño que no imaginaba cuando empezó a escribir en 2019. Según contó, publicar fuera de España y encontrarse con lectores latinoamericanos ha sido una de las experiencias más significativas de su carrera.

“Eso es un sueño que se ha hecho realidad y sobre todo el amor que nos dan cuando venimos aquí”, dijo la autora al recordar la acogida que ha tenido en la región.

Una novela sobre amor fuera de las pantallas

En Yo en tu casa y tú en la mía, Sandra Miró presenta a Sofía y Noel, dos personajes que no se llevan bien al comienzo, pero que terminan descubriendo aquello que pueden aportarse mutuamente.

La autora explicó que quiso alejarse de las formas digitales de conocer a alguien y volver a una conexión más directa, marcada por la conversación, la mirada y el encuentro cotidiano.

“Yo quería que se conocieran mirándose a los ojos, teniendo una conversación y conociéndose de verdad”, afirmó.

El origen de la historia surgió de una imagen sencilla: una persona mayor en una silla de ruedas motorizada durante unas vacaciones. A partir de ese momento, Miró creó a la abuela Remedios y luego desarrolló la historia de amor entre Sofía y Noel.

La escritora aseguró que le interesa construir personajes imperfectos, cercanos y posibles, capaces de reflejar la vida cotidiana de sus lectores.

“Busco personajes imperfectos dentro de su vida, de su cotidianidad, de sus trabajos, de sus amores, desamores, amistades”, explicó.

Escribir romance desde la imaginación

Aunque se dedica a la novela romántica, Miró confesó que nunca se ha enamorado. Para ella, escribir sobre amor parte de la fantasía, de la observación y de la capacidad de imaginar una historia que también pueda hacer soñar a quien la lee.

“Yo creo que no me he enamorado nunca”, dijo. Luego agregó: “Si sueño yo, mientras la estoy creando, creo que puedo hacer soñar al lector o lectora cuando lo lea”.

La escritora también habló de las causas que atraviesan su obra. Para Miró, publicar un libro implica tener un altavoz y usarlo para hablar de temas como el colectivo LGTBI, el feminismo, la adopción de animales y la adopción de niños.

“Siempre digo que te publiquen un libro es un altavoz y hay que saber aprovecharlo, hay que saber utilizarlo para el bien”, señaló.

Sobre las relaciones actuales, la autora cuestionó la frialdad que pueden generar las pantallas y las redes sociales. Por eso, aseguró que en sus novelas busca defender un amor más sano, cercano y duradero.

Miró también adelantó que en España publicará el 3 de junio una nueva novela titulada Un beso al aire, protagonizada por Gabriela y Adrián. Según contó, será una historia más enfocada en los sentimientos y en la posibilidad de volver a creer en el amor.