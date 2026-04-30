Gasolina sube $400 desde mayo: Gobierno explica las razones

El precio de la gasolina en Colombia aumentará 400 pesos por galón a partir del 1 de mayo, según confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en medio de un contexto internacional marcado por el alza del petróleo y tensiones geopolíticas que impactan los costos de los combustibles.

Con este ajuste, el precio promedio de referencia de la gasolina en el país se ubicará alrededor de los 15.849 pesos por galón. La decisión, explicó el funcionario, responde tanto al comportamiento de los mercados internacionales como a la necesidad de aliviar la presión fiscal generada por los subsidios.

“El incremento es inevitable”, aseguró Ávila, quien también anticipó que el diésel (ACPM) tendrá un ajuste en su precio, aunque será menor en comparación con el aplicado a la gasolina. Sin embargo, no precisó el monto de este aumento.

El jefe de la cartera de Hacienda señaló que factores externos, como el conflicto en Medio Oriente, siguen incidiendo directamente en el valor del crudo y, por ende, en los precios internos. “La situación del Medio Oriente no solamente nos afecta en los temas del costo de los combustibles, también en fertilizantes”, indicó.

En efecto, el precio del barril de petróleo Brent ha registrado incrementos significativos en las últimas semanas, superando los 118 dólares y acumulando una fuerte valorización en lo corrido del año. Este comportamiento ha obligado al Gobierno a revertir reducciones previas en el precio de la gasolina que se habían aplicado a comienzos de 2026.

Ávila recordó que, cuando las condiciones lo permitieron, el Ejecutivo redujo el precio del combustible en dos ocasiones entre febrero y marzo. No obstante, el nuevo escenario internacional llevó a retomar la senda de incrementos, como ya ocurrió en abril con un ajuste de 375 pesos.

Uno de los principales argumentos del Gobierno para aplicar estos aumentos es la situación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un mecanismo que busca amortiguar las variaciones entre los precios internacionales y los locales. Durante años, este fondo acumuló un déficit considerable debido al sostenimiento de subsidios.

Según cifras oficiales, el FEPC llegó a tener un déficit de 36,7 billones de pesos en 2022. Aunque el Gobierno ha avanzado en su reducción, mantener precios artificialmente bajos en medio de un entorno internacional adverso implicaría nuevas presiones sobre el presupuesto público.

“No es sostenible para el país (…) generar un esquema de subsidios a la gasolina”, afirmó Ávila, al calificar este tipo de ayudas como uno de los gastos menos eficientes del Estado.

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El ministro insistió en que la política de precios de los combustibles seguirá atada a la coyuntura internacional. En ese sentido, aseguró que cuando existan condiciones favorables se podrán aplicar reducciones, pero que en escenarios de alza será necesario trasladar parte de esos costos al consumidor.

El anuncio se da en un contexto en el que los mercados energéticos siguen altamente volátiles, en parte por la situación en el estrecho de Ormuz, una zona estratégica por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial.

Con este nuevo incremento, el Gobierno busca equilibrar las finanzas públicas, aunque la medida podría tener efectos en el costo de vida, especialmente en transporte y logística, sectores altamente dependientes del precio de los combustibles.