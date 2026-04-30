Aida Victoria Merlano vuelve a ser tendencia tras protagonizar uno de los momentos más comentados del reality La Mansión VIP. Lo que inició como una jornada más de competencia terminó convirtiéndose en una escena cargada de tensión, sensualidad y estrategia, dejando a la audiencia especulando sobre un posible romance dentro del programa.

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Todo comenzó cuando la creadora de contenido ganó un beneficio exclusivo: pasar la noche en la suite principal de la mansión, un espacio de lujo con jacuzzi, cama doble y baño privado. Lejos de disfrutarlo sola, decidió compartir la experiencia con Agustín Fernández, uno de sus compañeros más cercanos, desatando de inmediato la curiosidad de los seguidores del reality.

Las cámaras captaron el momento en el jacuzzi, donde la complicidad entre ambos se hizo evidente entre risas y conversaciones íntimas. La situación alcanzó su punto más álgido cuando, en medio del ambiente de cercanía, la pareja se dio un apasionado beso que rápidamente se viralizó en redes sociales.