Yuli Ruiz responde si volvería con Alejandro Estrada

La historia entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada continúa generando conversación en redes sociales, especialmente después de las recientes declaraciones de la influenciadora sobre el futuro de su vínculo sentimental.
Tras su comentada participación en La casa de los famosos Colombia, Yuli Ruiz fue invitada a un espacio de conversación con los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, donde respondió sin rodeos a una de las preguntas que más inquieta a sus seguidores: ¿existe la posibilidad de retomar su relación con el actor?
“En este momento, no”: la postura de Yuli Ruiz
Lejos de alimentar rumores o expectativas, la creadora de contenido fue contundente. “La verdad, en este momento, no. Tendría una amistad chévere con él, pero de noviazgo, no”, afirmó, dejando claro que su prioridad actual no está en reavivar el romance.
Sus palabras reflejan un cambio de perspectiva frente a lo que vivieron dentro del reality, donde su cercanía con Alejandro Estrada fue uno de los temas más comentados por la audiencia.
El momento que encendió las redes
A pesar de su postura firme, Yuli Ruiz sorprendió al revelar un detalle que no pasó desapercibido. Durante la dinámica del “congelado”, cuando regresó temporalmente a la casa, confesó que por su mente pasó la idea de darle un beso al actor.
Sin embargo, decidió no hacerlo, un gesto que ahora ha sido interpretado de múltiples maneras por los seguidores del programa. Este momento ha reavivado el debate en plataformas digitales, donde muchos se preguntan si realmente la historia quedó atrás o si aún existen sentimientos sin resolver.
Reacciones y especulaciones
Como era de esperarse, las declaraciones no tardaron en viralizarse en redes sociales. Mientras algunos usuarios valoran la sinceridad de Yuli Ruiz y su decisión de cerrar ese capítulo, otros consideran que su confesión podría evidenciar emociones pendientes.
La relación entre ambos, que se desarrolló bajo la mirada constante de las cámaras, sigue siendo un tema de interés para los fanáticos del reality, quienes continúan atentos a cualquier señal que indique un posible reencuentro.