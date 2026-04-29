Yuli Ruiz responde si volvería con Alejandro Estrada

La historia entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada continúa generando conversación en redes sociales, especialmente después de las recientes declaraciones de la influenciadora sobre el futuro de su vínculo sentimental.

Tras su comentada participación en La casa de los famosos Colombia, Yuli Ruiz fue invitada a un espacio de conversación con los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, donde respondió sin rodeos a una de las preguntas que más inquieta a sus seguidores: ¿existe la posibilidad de retomar su relación con el actor?

“En este momento, no”: la postura de Yuli Ruiz

Lejos de alimentar rumores o expectativas, la creadora de contenido fue contundente. “La verdad, en este momento, no. Tendría una amistad chévere con él, pero de noviazgo, no”, afirmó, dejando claro que su prioridad actual no está en reavivar el romance.

Sus palabras reflejan un cambio de perspectiva frente a lo que vivieron dentro del reality, donde su cercanía con Alejandro Estrada fue uno de los temas más comentados por la audiencia.