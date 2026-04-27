Polilla asegura que la Gorda Fabiola se comunica en sueños

A más de un año de la partida de 'la Gorda' Fabiola Posada, su esposo, Nelson Polanía (Polilla), ha conmovido al país al revelar cómo ha vivido su proceso de duelo y las experiencias que, según él, lo han ayudado a sanar.

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En una reciente entrevista para La Red, el humorista abrió su corazón y compartió detalles íntimos sobre los meses posteriores al fallecimiento de la querida comediante, ocurrido en septiembre de 2024.

Lejos de describir la muerte como un cierre definitivo, Polanía explicó que ha encontrado una forma distinta de mantener vivo el vínculo con su esposa: a través de los sueños. Según relató, estas experiencias han sido fundamentales para sobrellevar la ausencia.

“Son sueños muy hermosos… apariciones de ella de una forma tan especial y bonita”, confesó, destacando que estos momentos le han brindado calma en medio del dolor.